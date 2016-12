Després de la declaració davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a presidenta, Carme Forcadell ha asseverat que “els debats del carrer entraran sempre a aquesta cambra” i que“cap tribunal no pot impedir que al Parlament es debati d’independència o de qualsevol tema que interessi a la ciutadania”.

Forcadell ha advertit que “el que està en joc actualment és la democràcia, no el futur polític d’una persona o una altra” i que, per tant, “avui no s’ataca només la presidència del Parlament, s’ataca la institució i la seva essència: el debat i la paraula”. I ha afegit: “El que ha passat avui és inconcebible en un estat realment democràtic”, perquè no “es pot perseguir per la via penal el debat de les idees”.

Amb relació a la declaració davant el TSJC, ha explicat que ha argumentat que “vaig actuar d’acord amb les meves funcions com a presidenta del Parlament i en defensa de la llibertat d’expressió” i que “no només la meva actuació va ser legal, sinó que haver actuat diferentment hauria comportat incomplir el reglament i vulnerar de manera irremeiable la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats”.

Així mateix, ha criticat que “el poder executiu utilitza el judicial per coartar el dret de debatre d’un parlament democràtic, tan simple i tan greu com això”, que es “pretén dictar de què es pot parlar i de què no en un parlament” i que “pretenen que sigui el mateix Parlament el que s’autocensuri”. “I això no passarà”, ha assegurat. En aquest punt ha asseverat: “Cap tribunal no pot demanar a la presidència i a la Mesa que actuïn com un òrgan censor”, ja que, ha advertit, “el dia que el Parlament accepti que hi ha temes sobre els quals no es pot debatre la democràcia haurà perdut”, i “això no permetrem que passi”.

D’altra banda, la presidenta ha agraït “l’escalf i el suport” de representants polítics i sindicals i d’entitats de la societat civil, i especialment del poble, de “la gent que mai no falla”. També s’ha dirigit als diputats d’arreu d’Europa que s’han pronunciat sobre el seu cas per agrair-los que no hagin restat “impassibles als atacs antidemocràtics que es produeixen en ple segle XXI a Europa”, i ha fet una crida perquè continuïn “amatents al que succeeix”.