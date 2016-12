Godall (Montsià) té, des d'ahir al vespre i durant un any, alcalde del PP. Francisco Aguiar serà l’únic alcalde popular a les Terres de l’Ebre i el segon de Catalunya, gràcies al pacte amb els tres regidors del PSC.

Per un marge de 12 vots, Acord per Godall, partit vinculat a ERC, va guanyar les passades eleccions municipals. Els també tres regidors del PSC -que governa a aquest petit municipi de poc més de 600 habitants des de fa 18 anys-, però, van pactar amb l'únic regidor del PP i van retenir el govern, a canvi de cedir l’alcaldia.

Ahir es va fer el traspàs: la fins ara alcaldessa, Teresa Esmel, ha governat durant el primer any i mig de mandat i recuperarà el càrrec durant l’últim any i mig. Pels propers dotze mesos, Aguiar -expolicia nacional jubilat i d’origen gallec- es proposa “fer el màxim possible pel poble”.

Els socialistes defensen l’acord, “al marge d’ideologies polítiques”. “Fora del municipi, cadascú té les seves [ideologies], està claríssim, però al municipi hem de treballar per Godall”, assegura Esmel, que valora positivament el primer any i mig de mandat.

El cap de l’oposició se sent “decepcionat” i denuncia manca de transparència i de rumb del govern. “Tenim carrers i places molt boniques però ningú que hi passegi: reclamem polítiques perquè la gent jove es quedi al poble”, diu Alexis Albiol.