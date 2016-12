Canal Terres de l'Ebre ofereix en directe, aquest dijous al vespre, l'acte de suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que té lloc a Xerta, un dia abans de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Alcaldes de diversos municipis de les Terres de l'Ebre, representants de les entitats sobiranistes com l'ANC, Òmnium Cultural i l'AMI s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament.

Aquest és l'acte central a les Terres de l'Ebre, conduït per Andreu Carranza i en què l'alcalde de Xerta, Roger Aviñó, ha llegit el manifest de suport a Forcadell, sota una pancarta que presideix l'acte: "Mai Caminaras Sola". Ha defensat els valors de la democràcia, la llibertat de tot un poble i s'ha mostrat ferm en el suport a Carme Forcadell, ja que "si la jutgen a ella, jutjaran a tot el país".



Seguidament, Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar i vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, s'ha mostrat molt crític i ha començat el discurs "molt encès per tot el que està passant". També ha apuntat "que hi ha molta feina a fer" i ha fet èmfasi en el treball que han de fer els ebrencs per seguir construint el camí cap a un nou país.



Seguidament, Dolors Roó, presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, "no podem defallir, hem de seguir junts, quants més siguem farem més força". Durant el seu discurs ha destacat la importància "de no defallir" en la lluita per la independència i "continuar units".

L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l’AMI, es van tornar a posar al capdavant de l’independentisme amb concentracions davant d’ajuntaments d’arreu de Catalunya. Des de Xerta, els portaveus de l’ANC i Òmnium de les Terres de l’Ebre, van demanar un cop més mantenir la mobilització al carrer i unitat de les forces sobiranistes.