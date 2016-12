L'Ajuntament d'Amposta ha adjudicat, aquest tram final de l'any, fins a 15 projectes per un import d'1,8 milions d'euros. D'aquests, 1,4 milions d'euros revertirà al municipi, ja que 12 dels projectes han sigut adjudicats a empreses d'Amposta.

"Totes elles han fet un gran esforç per ser competitives", assenyala l'alcalde, Adam Tomàs, "i això s'ha traduït amb el fet que els diners que invertirem amb projectes importants per la ciutat, generin riquesa també a Amposta". Tomàs també ha assenyalat que a una de les licitacions que no s'han adjudicat a Amposta, no s'hi va presentar cap empresa del municipi. I les altres dos es tracta de la compra de lluminàries i de paviment asfàltic, productes dels quals no hi ha oferta a la ciutat.



Entre els projectes adjudicats hi ha l'arranjament de camins, la urbanització de l'entorn de l'antic escorxador, la renovació de l'enllumenat del barri del Grau, que s'ha licitat en tres lots diferents per un import d'adjudicació total de 533.000 euros; la substitució de la xarxa d'aigües residuals en diferents carrers amb un cost aproximat de 190.000 euros; els pluvials del carrer Tarragona, on s'invertiran 200.000 euros; l'eliminació de barreres arquitectòniques, que tindrà una despesa estimada de 60.000 euros, o la segona fase de renovació de l'enllumenat del Poblenou (106.000 euros).



La previsió del consistori, que adjudicat tots aquests projectes en les darreres setmanes, és iniciar gran part de les obres a partir del dia 7 de gener, passades les festes nadalenques. Algunes d'elles, no obstant això, ja estan en execució.



Arranjament de diversos camins de la Comunitat de Regants de la Dreta



Inclou l'anivellació i compactació de 22.000ml de diversos camins (Poveret, Fita, Balleroc, Marronga, Nòria, Travesser, Nostre Senyor, Fesol, Tancat, Becassina, Pedro Quet, Olmos, de la Mercè, Carlet, Rodells, Rodells Agulla, Rodells Xapa, Ranxo Cigarro i Panissello) i els treballs realitzats abans de la campanya de l'arròs, i aportació de tot-ú i arranjament de part d'aquests actualment en execució.



Millora del drenatge del camí Mas d'en Carrasca



Les obres consisteixen a urbanitzar i pavimentar el camí Mas d'en Carrasca. Inclouen treballs d'anivellació i moviment de terres, execució d'obres de drenatge i pavimentació. El procediment també inclou un annex de millores.



Eliminació de barreres arquitectòniques a diversos punts de la ciutat



Les obres consisteixen en la creació de nous guals per a vianants adaptats en diversos vials de la ciutat d'Amposta, incloent-hi un total de 8 actuacions. També s'inclou la senyalització vertical, la col·locació de pilones, l'obra civil per al soterrament d'un tram d'una línia telefònica i l'execució de dos guals addicionals.



Instal·lació de col·lector de clavegueram a la zona del nucli urbà de Balada



S'instal·larà un nou tram de clavegueram i s'urbanitzarà una plaça incloent treballs de demolició d'un dipòsit existent i posterior pavimentació. A més, s'instal·larà el cablejat per a les connexions de l'enllumenat i la instal·lació d'una pèrgola de fusta per cobrir la plaça.



Urbanització del carrer Gòngora



La intervenció consisteix en la demolició de la pavimentació actual, la millora d'instal·lacions i la nova pavimentació amb plataforma única donant continuïtat a la urbanització realitzada al carrer Jardí. D'altra banda es portarà a terme una millora de les condicions generals d'accessibilitat i seguretat de l'itinerari de vianants, eliminant les barreres arquitectòniques.



Arranjament de diversos camins

S'arranjaran els camins Cabussons, Fita, Ramal de Comes, Pins Pedrera, Parrot, Prat de la Llosa i Ferrereta. Les obres inclouen treballs d'anivellació, moviment de terres i pavimentació.



També s'arranjaran els camins Mas d'En Civil, Mas d'En Manu, Mas d'Anguila, camí Vell de Masdenverge i Camí Pins. Les obres inclouen treballs d'anivellació i moviment de terres i pavimentació. La licitació inclou un annex de millores que consisteixen a ampliar l'àmbit d'actuació en els camins: Favaret, Tapà, Desvío Comes, Comes Molinàs i Pins Cocons.



També se substituirà el paviment asfàltic en mal estat en diversos carrers del terme municipal d'Amposta.



Substitució de la xarxa d'aigües residuals



Les obres consisteixen en la substitució i reparació de les xarxes de col·lectors i aigua potable en diversos trams del terme municipal d'Amposta. Les obres definides inclouen treballs de demolició i moviment de terres, substitució de trams de canonades i dels diferents elements que componguen les xarxes de clavegueram i aigua potable, reposicions i altres unitats d'obra necessàries per a l'execució de les obres.



Pluvials del carrer Tarragona

L'objecte de l'obra és la captació i evacuació d'aigües pluvials de la zona nord del nucli de la població, més concretament a la zona del Grau. Les obres consisteixen en la instal·lació d'un nou col·lector de pluvials a instal·lar en el carrer Bruc-Tarragona en el tram comprés entre el carrer Agustina d'Aragó i el Passeig del Canal.



L'Enllumenat Led de Poblenou



L'objectiu de les obres és augmentar la millora de l'eficiència energètica del Poble Nou del Delta canviant 53 làmpades de Vapor de Mercuri existents per làmpades de LED reduint així la contaminació lumínica.



Urbanització de l'entorn de l'antic escorxador



La intervenció consisteix en la urbanització i pavimentació de la part posterior i lateral de nova oficina de turisme que actualment es troba delimitada amb una tanca.



L'enllumenat del barri del Grau



L'objecte del projecte és el canvi de la instal·lació d'enllumenat de la zona del Grau i zona d'Empúries, operació que s'emmarca dintre del Pla Estratègic 2016-2019 sobre sostenibilitat ambiental, eficiència energètica i reducció de gasos contaminants.