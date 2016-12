Enguany el pressupost municipal ascendeix a 14.220.000 euros, un 6.74% més respecte al 2016, tot i que el consistori ha previst el criteri de prudència en els ingressos de la corporació i que en cap cas s'augmentarà la pressió fiscal a la ciutadania. Una de les inversions més destacades fa referència a l'obertura del Complex Esportiu Municipal i se segueix amb la reducció del deute.

Els pressupostos municipals de l'Ajuntament de Deltebre per al 2017, que s'elevaran a aprovació del plenari d'aquest dimarts, estan orientats a l'impuls de la imatge del municipi. D'aquesta manera, es prioritzen accions com l'arranjament de vies públiques, el soterrament de línies elèctriques i la neteja i manteniment del nucli urbà i Riumar, camins rurals, desaigües i platges.



L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que "l'any vinent realitzarem un esforç màxim en la partida d'Imatge de Poble per adequar el municipi i donar respostes a la problemàtica més rellevant que, a dia d'avui, manifesta la ciutadania a partir del Pla d'Imatge de Poble que presentarem en les properes setmanes". En total, per a efectuar aquestes accions es destinen més de 3.500.000 milions d'euros, de manera que quasi es duplica la quantitat econòmica en relació a l'anterior any.



El pressupost també repercuteix amb la Revalorització Econòmica, que augmenta en un 45%, i on es continua apostant pel turisme, per impulsar la DeltaFira i per fomentar les bases d'Incentius per a la Dinamització Econòmica i Ocupacional al municipi.



Pel que fa a la partida de Polítiques Social, aquesta augmenta 10.000 euros respecte al 2016 i des del govern destaquen que se seguirà apostant per les bases de Tributs Socials, que han afavorit a més de 280 famílies aquest 2015, les bases d'Urgència Social, per la Inserció Laboral i, enguany com a novetat, es crea la partida de Beques de Voluntariat. La dotació de Cohesió Social també augmenta i ho fa en un 6% i es focalitza en el teixit associatiu i el reforç en la gestió del Complex Esportiu Municipal. A més, també es realitzarà un pla local de Joventut.



El Complex Esportiu, una de les inversions més destacades



En l'apartat d'inversions destaca l'arranjament de vies públiques, l'adequació del Complex Esportiu Municipal que ascendirà a 160.000 euros, l'Edifici Social amb una previsió de 100.000 euros, la primera fase del Pavelló Fluvial per valor de 350.000 euros i el Centre Cultural amb 50.000. També les obres de Riumar en la seva segona i tercera fase. La majoria d'aquestes actuacions dependran de les corresponents subvencions que es demanaran i també, si s'escau, de la sol·licitud d'un préstec.



L'equip de govern assegura que la sol·licitud d'aquest préstec no impedirà que l'endeutament de l'administració segueixi disminuint. Aquest any s'ha reduït en 1.220.000 euros i a finals de l'any 2017 es preveu que la ràtio d'endeutament sigui del 58.90%, gairebé un 30% menys que el 2015.