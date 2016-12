Durant la seua visita oficial a la Ribera d'Ebre, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha visitat diferents instal·lacions empresarials a Flix, Riba-Roja d'Ebre, Móra la Nova i també ha inaugurat la nova Oficina Jove de la comarca.

En la seua estada a Flix, s'ha reunit aquest dilluns amb el comitè d'empresa d'Ercròs i amb l'ajuntament per conèixer la situació actual i quin serà el futur de la planta, mesos després d'anunciar el seu tancament definitiu. "Esperem que no hàgim de posar en marxa polítiques actives, però mentrestant oferim el nostre suport als treballadors i treballadores, així com a l'ajuntament per tot el que sigui convenient com a Govern de la Generalitat" ha assegurat la Consellera.



Dolors Bassa, acompanyada per la Directora dels Serveis d'aquest departament a les Terres de l'Ebre, Rosanna Fatsini, també ha visitat Móra la Nova, on ha signat en el llibre d'honor de l'Ajuntament i, seguidament, s'ha desplaçat a les instal·lacions d'una de les empreses ubicades al municipi, Team Creative Group, per conèixer de primera mà el teixit empresarial local.

Team Creative Group és una empresa de projecció internacional que fa 4 anys que opera a la comarca de la Ribera d'Ebre i des del setembre del 2014, es va instal·lar definitivament a Móra la Nova. Està especialitzada en el disseny i el muntatge de tot tipus d'esdeveniments que dóna feina a una desena de treballadors principalment de la comarca. El 70% dels treballs els realitza arreu d'Europa i el 30% restant, a l'Estat Espanyol i Catalunya.

La consellera Dolors Bassa estarà tota la jornada d'avui a la comarca riberenca. Aquest migdia ha visitat diferents instal·lacions empresarials a Flix, Riba-roja d'Ebre i Móra la Nova i aquesta tarda inaugurarà als baixos del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre la nova Oficina Jove de la comarca.