Xerta acollirà el proper dijous 15 l'acte central a les Terres de l'Ebre en suport a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que està citada a declarar l'endemà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Forcadell ha de fer front a una querella de la fiscalia espanyola per presumpta desobediència, per haver permès el debat al ple del parlament de les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent, havent-hi l’advertència en contra del Tribunal Constitucional (TC). L'Assemblea (ANC), Òmnium, l’Associació de Municipis per a la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han convocat mobilitzacions els dies 15 i 16 en suport a Forcadell. D'una banda, les entitats sobiranistes fan una crida a acompanyar Forcadell el dia de la declaració, amb una concentració davant de la seu del TSJC, al passeig de Lluís Companys de Barcelona, a les nou del matí.

D'altra banda, les entitats sobiranistes també demanen als ciutadans que es concentrin el dijous 15 a les vuit del vespre davant dels ajuntaments catalans en suport a la presidenta del Parlament i contra la judicialització de la política. L'acte central a les Terres de l'Ebre serà al poble natal de Forcadell, Xerta.