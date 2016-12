La iniciativa planteja un referèndum "inclusiu, amb garanties democràtiques i reconeixement previ de la Unió Europea i la comunitat internacional", i que "estimuli la més àmplia participació". La moció, presentada per Movem Tortosa, va ser aprovada amb el suport de PDECat, ERC, Movem i CUP, mentre que PSC i PP s'han abstingut.

El text proposa instar el Govern de Catalunya que "acordi impulsar les iniciatives polítiques i parlamentàries necessàries per possibilitar la celebració d'un referèndum sobre l'opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur polític com a nació". L’alcalde, Ferran Bel, va expressar la seva satisfacció per l'absència de vots contraris per primera vegada al Ple tortosí a una iniciativa reclamant un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.

En la mateixa sessió plenària es va aprovar, definitivament, el nou Reglament orgànic municipal (ROM), que substitueix l'actual, vigent des de 1985, amb el suport de PDECat, ERC, CUP i PP, i el vot en contra de Movem Tortosa i PSC. L'acord arriba després que l'equip de govern (PDECat i ERC) acceptés les al·legacions presentades per la CUP. També es van aprovar en sessió plenària les ordenances fiscals de 2017, que es caracteritzen per una nova reducció de la taxa d'escombraries, la congelació de la resta de tributs i el manteniment de les bonificacions fiscals. Abans d'entrar en el debat polític, el Ple va votar per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament de Tortosa al projecte de corredor humanitari per a refugiats que impulsa la fundació "Provocant la pau".

També es va donar el vistiplau a les mocions del PP sobre la creació de mesures per condonar deutes municipals a canvi de treball en benefici de la comunitat; les de Movem d'adhesió de l'Ajuntament a la campanya "Amiant zero a Tortosa", i sobre pobresa energètica i les de la CUP-Ae promovent solucions per frenar la regressió i la subsidència del delta de l'Ebre, i per l'adopció de mesures concretes que millorin la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

Per contra, el Ple va rebutjar la moció del PSC de creació d'una comissió especial de transparència, ètica i bon govern. Punt que va generar una picabaralla entre el portaveu socialista, Enric Roig, i la tinent d’alcalde Meritxell Roigé.

També es van rebutjar les mocions de PP demanant la creació d'un abonament d'aparcament per a autònoms; les del PSC demanant un concurs d'idees per a l'enllumenat de Nadal, de suport al comerç local per minimitzar els efectes que estan ocasionant les obres de reforma del pont de l'Estat i tampoc ha prosperat la proposta de Movem sobre uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva.

Aquest dimecres, el ple s'emetrà íntegrament a les 21 h a Canal Terres l’Ebre.