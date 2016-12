Més d'una vintena d'ajuntaments ebrencs van obrir portes aquest 6D, ja que consideren que "hi ha molta feina a fer i no hi ha res a celebrar". Els càrrecs electes de Deltebre, La Ràpita, Amposta i Tortosa van ser alguns dels consistoris, dels més de vint, que aquest dimarts festiu que commemorava la Constitució espanyola, van decidir anar a treballar.

L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, va apuntar que en les últimes setmanes de l'any encara tenen molta feina a fer, com l'aprovació del pressupost del 2017, i altres temes municipals urgents de solucionar abans que acabi l'any. "Ens va arribar la proposta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de fer l'obertura simbòlica de l'Ajuntament i com nosaltres havíem d'estar aquí vam donar suport com a partit" va apuntar. Durant l'assemblea oberta entre els càrrecs electes del Partit Demòcrata, la CUP, Compromís d'esquerra i ERC, la investigació en curs que hi ha sobre l'ajuntament per donar suport a la moció del Parlament per la desconnexió amb Espanya, va centrar bona part de la reunió. Vic i Deltebre van ser els primers a donar suport a aquesta moció, els primers a ser investigats i que, a diferència d'altres ajuntaments, encara estan sota investigació. "Hem sigut punt de mira per part de l'Audiència Nacional" va denunciar Soler.

A més, l'alcalde va assenyalar que no tenien res a celebrar "és el dia de la Constitució i no és la nostra Constitució. Dels vuit que governem en aquest ajuntament, quatre no hem votat la constitució, per tant vol dir que som un govern relativament jove. Llavors quan algo no t'ho sents propi i hi ha molta feina a fer el millor és aprofitar aquest festiu per treballar".

El representant de l'ANC Terres de l'Ebre, Joan González, va detallar que durant la taula redona van abordar els tres eixos principals de la moció, impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que l'ajuntament de Deltebre va aprovar el passat 8 de novembre. Van parlar sobre "el referèndum, el procés constituent i la judicialització de la política". González va valorar positivament aquesta trobada, ja que "volíem dotar d'una mica de contingut l'obertura de portes i no fos només un acte simbòlic. Així la ciutadania pot vindre a preguntar a l'ajuntament i participar en la taula rodona. És important esta interrelació entre la societat civil i l'ajuntament".

Els càrrecs electes d'Alcanar també van aprofitar per dur a terme reunions de treball i sobretot perquè segons va apuntar l'alcalde, Alfons Montserrat, "no tenim res a celebrar". Montserrat va fer palès que la Constitució "s'interpreta en clau molt restrictiva, involucionista. Més que ser un marc que garantisca drets i llibertats el que fa és limitar anhels". Montserrat va apuntar a la "nul·la voluntat de modificar-la, perquè quan s'ha volgut s'ha fet", en referència a temes de la casa reials o d'equilibri pressupostari, però que "posar una urna al carrers estar prohibit, això és restrictiu" a més afegeix que no hi ha "una voluntat dels partits nacionalistes espanyols perquè el poble s'expresse lliurement".

En la mateixa línia, l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós va refermar-se en afirmar que "és un marc que ens imposen a nosaltres, que ens condiciona i no respecta la voluntat del poble català". Per aquest motiu, l'equip de govern va mantindre l'agenda habitual dels dimarts amb la reunió de treball per abordar diversos temes municipals i tancar l'any amb la planificació del 2017 tancada.

El regidor d'Iniciativa de la Ràpita, Carlos Sanchis, va anar a treballar. A diferència dels seus companys d'ERC i Solidaritat reivindica que "les constitucions són filles del seu temps i entenem que avui necessitem una nova constitució que dóne una legitimitat al nostre temps no al temps del 77 i 78. Entenem que ja està esgotada i necessitem un nou procés constituent, on quedin reflectits els conflictes territorials i els aspectes de la vida quotidiana de tota la ciutadania"

A Tortosa també és va realitzar aquest acte simbòlic, impulsat per l'AMI, en què l'ajuntament va estar obert a disposició dels regidors. L'alcalde, Ferran Bel, va destacar que en el ple ordinari de divendres es va aprovar, sense cap vot en contra, la moció que reclamava el referèndum d'autodeterminació. "Que el PP i el PSC s'abstinguen i no voten en contra és un signe de què els temps estan canviant i de què el referèndum és un clam popular" va refermar Bel.