El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Deltebre i la Universitat Politècnica de Catalunya han presentat aquest dilluns un projecte conjunt per disminuir el retrocés de la línia de la costa al Delta de l’Ebre.

El pressupost és de 2,5 milions d’euros, el 60% del qual s’ha sol·licitat a Europa a través del Projecte Life. El pla preveu, entre d’altres, actuar en tres quilòmetres de platja del terme municipal de Deltebre, on els efectes de l’erosió són molt visibles.

El projecte, que s’anomena Life 2016 NBS Coastplan, el coordina l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en són socis el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Deltebre, la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l'Ebre, la UPC i la Universitat de Còrdova.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha explicat que aquesta proposta és "excepcional" perquè institucions i organitzacions de diferents àmbits s'han posat d'acord per fer front conjuntament a l'erosió del Delta: "La nostra obligació és actuar. Per això hem portat el projecte a Europa: volem utilitzar la millor tecnologia per garantir la salut del Delta", ha dit. Rull ha destacat que la voluntat del Govern és "actuar amb cirurgia operativa en contra els efectes del canvi climàtic". El conseller ha avançat que en cas de no rebre l’ajut europeu, el projecte es tirarà endavant igualment i s’ha compromès a trobar el finançament necessari.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat el fet que per primer cop l’Ajuntament participa en un projecte Life: "Ho fem amb un tema tan cabdal com és la regressió en el nostre terme municipal, que ens afecta de l’ordre de 5 metres l’any de mitjana". Soler ha precisat que, en cas de rebre el finançament europeu, el projecte començaria l’octubre de 2017 i finalitzaria el desembre de 2021.

Actuació en 3 quilòmetres de costa

Durant el projecte es desenvoluparan diverses actuacions amb l’objectiu de disminuir l’erosió costanera; millorar la qualitat ecològica dels hàbitats naturals; incrementar la resiliència a l’increment del nivell del mar i als episodis d’inundació marina, i assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura i l’ecoturisme.

Entre les actuacions que es preveuen desenvolupar durant a terme d’un tram de 3 quilòmetres de costa, entre la urbanització de Riumar i la punta del Fangar, a través del dragatge de la platja i posterior aportació de sorra. També es recuperaran 40 hectàrees de llacunes. A més, es farà la planificació de la recuperació d’un braç secundari del riu per aportar aigua i sediment a la costa en retirada, disminuir el procés d’erosió i incrementar la resiliència contra el canvi climàtic. Aquesta acció es durà a terme a través de la renaturalització d’hàbitats i la creació d’un corredor verd i d’ús per al turisme.

També es durà a terme l’optimització hidrològica de la badia del Fangar, inclosa a la Xarxa Natura 2000, per millorar la qualitat ecològica de l’aigua i augmentar la diversitat de peixos. Per últim també s’elaborarà un pla del nord del delta, que inclou la franja de 6 quilòmetres de costa que va des de la punta del Fangar fins a Riumar.

El professor d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC, Agustí Sánchez-Arcilla, ha detallat que l’objectiu és "renaturalitzar el territori" a través d’accions concretes com són "aportar sorra en un tram petit de platja perquè duri el màxim i veure com es comporta; aprofitar una gestió intel·ligent de l’aigua a la badia del Fangar, i fer un pla que prioritzi les accions que millor resultats donen".