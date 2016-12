El departament d'Agricultura destinarà 195.000 euros per la retirada, aquest mes de desembre, d'unes canonades malmeses procedents de les obres de regadiu que es van fer a El Pinell de Brai i que, després de molts anys, seran traslladades a un abocador autoritzat.

El reg d'El Pinell de Brai es van iniciar l'any 1993 i es va executar en dues fases. La segona fase es va finalitzar l'any 1997. Des de l'inici de la posada en servei es van detectar un seguit de mancances a la xarxa, per la qual cosa, s'han realitzat una sèrie d'actuacions posteriors entre els anys 2003 i 2006.



Com a conseqüència d'aquestes actuacions es van substituir unes canonades de fibrociment per unes de fosa. Les canonades de fibrociment es van dipositar en una zona per si podien ser utilitzades en un futur. Actualment, però, el fibrociment està prohibit, per la qual cosa el DARP precedeix a retirar-les i portar-les a un abocador autoritzat.



La consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Meritxell Serret, ha manifestat que "amb aquesta actuació, el Departament d'Agricultura dóna resposta a una reivindicació històrica del municipi d'El Pinell de Brai".