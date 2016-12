En el pròxim ple de desembre, l'Ajuntament de Tortosa espera aprovar, definitivament, les Ordenances Fiscals del 2017 i el Reglament orgànic municipal (ROM).

L'alcalde, Ferran Bel, ha destacat l'ampli acord assolit pels grups PDECAT, ERC, CUP i PP i ha recordat que s'han estimat les al·legacions presentades per la CUP i per l'Oficina Antifrau. Però s'ha mostrat molt crític amb Movem Tortosa i PSC, de qui ha dit que "han preferit quedar-se sols, fent pal·lesa la seva incoherència i la seva incapacitat de presentar alternatives".



En relació a les Ordenances Fiscals, l'alcalde ha assenyalat que aposten per una nova rebaixa de la taxa d'escombraries, la congelació de la resta de tributs i el manteniment de les bonificacions socials. Quant a les al·legacions presentades, Bel s'ha referit a les del PSC, que es rebutjaran perquè "la majoria de les propostes no s'ajusten a la llei" i perquè busquen "fer pagar més als que sempre paguen i eviten combatre el frau fiscal".



D'altra banda, des de l'equip de govern han apuntat que els palaus Despuig i Oriol, dels quals és titular la Diputació de Tarragona, han estrenat nou enllumenat de la façana, coincidint amb el canvi d'il·luminació en diferents carrers dels barris del Centre-Nucli Antic, Rastre i Santa Clara.



Ferran Bel també ha anunciat que el Dia de la Constitució, el pròxim dimarts 6 de desembre, que seguint les recomanacions de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), es llegirà un manifest a la porta de l'Ajuntament i els regidors i regidores que ho vulguin podran utilitzar les dependències municipals per treballar.