El passat 9 d'octubre va finalitzar el termini de presentació d'ofertes, en el qual es van presentar 23 empreses i es preveu que en les pròximes setmanes l'obra estigui ja licitada, en un projecte que té un pressupost total de 230.406,72 €.

Paral·lelament, l'Ajuntament d'Alcanar ha reservat una partida d'un milió d'euros per a pagar la indemnització que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va establir. El TSJC va ordenar l'enderrocament dels edificis construïts de manera irregular a la urbanització Serramar d'Alcanar Platja l'any 2013 perquè les obres havien vulnerat distints paràmetres de la planificació urbanística. La construcció es va portar a terme l'any 2003, amb un altre govern municipal al capdavant de l'Ajuntament canareu.



El procés de licitació s'ha perllongat per l'existència de diferents recursos en tràmit. Les últimes al·legacions contra l'enderrocament es van presentar el passat mes d'octubre per un grup de veïns de la urbanització. Mentre continuaven aquests recursos de la propietat, i preveient la complexitat del cas, el consistori va demanar al jutjat que autoritzés paralitzar la licitació de l'enderroc.



No obstant això, el passat mes de novembre l'Ajuntament d'Alcanar va rebre una carta del jutjat comunicant que la tramitació de l'enderrocament havia de prosseguir el seu curs. Per aquest motiu, el consistori hi ha reactivitat el procés de licitació de les obres d'enderroc.



Alfons Montserrat, Alcalde d'Alcanar, considera que "estem davant una sentència en ferm que s'ha de complir, tot i que lamentem haver arribat a una situació que no s'hauria d'haver produït mai".