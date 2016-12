L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va fer repàs de l'actualitat municipal al programa L'Ebre al Dia de Canal Terres de l'Ebre. Temes com el trasllat a la nova residència d'avis, la ubicació de les noves delegacions territorials i el nou CAP van centrar l'entrevista.

L'Ajuntament d'Amposta oferirà a cost zero a l'edifici de l'antiga residència a la Generalitat per tal que es traslladen a aquestes instal·lacions els serveis que actualment hi ha a la capital del Montsià. "Volem tenir una seu administrativa en la qual, no només es pot encabir la delegació d'afers socials i treball, la de medi ambient, la part d'agricultura que hi ha a Amposta sinó que també es podria ubicar l'agència de protecció de la salut que enaquests momentsestà en un local de l'ajuntament cedit pel govern" va explicar Tomàs. "No volem que vinguin més, sinó que les que tenim que no es toquen" va afegir.



Es mantindria així l'equilibri territorial. "Hi ha un acord territorial 2001 pel qual es feia una distribució de delegacions, que tampoc no era equilibri territorial, però en aquell moment es va dir que a Amposta aniriendosdelegacions territorials, a la Ribera d'Ebre una i la resta a Tortosa" va apuntar Tomàs. Sobre la futura seu de delegacions que s'ubicarà al carrerMontcadade Tortosa, l'alcalde va apuntar que amb la nova planificació d'edificació, amb només una planta "totes les delegacions territorials que té la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre no hi caben a aquesta seu".



Una acció que està lligada amb la construcció del nou CAP. Als pressupostosdel 2017de la Generalitat hi ha una partida per a la construcció del nou CAP "el que significa que el vell quedarà buit i nosaltres volem un conveni amb la Generalitat pel qual ens faci cessió de l'edifici del CAP vell". Tomàs ha assegurat que en aquestes instal·lacions "ho volem aprofitar per fer un Viver d'Empreses. Pensem que està molt ben situat iésmolt aprofitable, amb les consultes com despatxos, estan totes les instal·lacions..." "Crec que pot ajudar a nous empresaris apuguertenir un despatx u durant uns anys rellançar laseuaactivitat" va destacar.