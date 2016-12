El ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va aprovar, aquest dimecres al vespre, el pressupost municipal del 2017. Segons assenyala l'alcalde, Jordi Gaseni, és un pressupost "continuista, de contenció de la despesa i sense inversions significatives" que ascendeix als 12.817.542 euros, en el consolidat entre l'ens local i les empreses públiques municipals.

Enguany el pressupost de l'Ajuntament és d'11.457.957 euros, un 6,87% menys respecte a l'exercici del 2016. L'alcalde, Jordi Gaseni, ha explicat que és un pressupost "ajustat a la situació en la qual estem i amb la despesa corrent a la mínima expressió, que ens permeten continuar fent front al que van generar en els últims mandats". El primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Antonio Espuny, destaca que l'Ajuntament "ha continuat funcionant, tot i fer front a totes les obligacions que hem tingut" pròximes als tres milions d'euros.



Entre els ítems més destacats, cal remarcar la congelació dels impostos, el control de la despesa i el pagament de deute pendent, i la disminució de la partida d'inversions en un 85% perquè remarquen "no hi ha marge de maniobra per fer inversions", encara que esperen rebre ajuts del Pla d'Acció Municipal (PAM) i del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) per incorporar-los en una modificació pressupostària, i així executar projectes de millora i noves inversions al municipi. En aquest sentit, el govern té enllestits els projectes de construcció de dues pistes al complex esportiu, una poliesportiva i l'altra d'atletisme; la conversió en zona de vianants dels carrers Candela, Concepció Arenal, Nou, Sant Antoni i Sol; l'arranjament del carrer Camarles; i l'asfaltat de diversos carrers de les urbanitzacions.



Tot i que, encara que no figurin als comptes municipals, des de l'equip de govern van apuntar en la sessió plenària que es contemplen inversions de la Generalitat, com ara prop de 800.000 euros de Ports de la Generalitat per als nous equipaments que s'han de construir al port, de 510.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millores als col·lectors en alta del clavegueram, i de 300.000 euros per a la recuperació del port natural de l'Estany.



El pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels regidors de l'equip de govern i d'un regidor de Plataforma Calera, i els vots en contra CiU al·legant que no s'havia comptat amb ells per l'elaboració dels pressupostos.