El ple d'Amposta va aprovar el reglament de la comissió d'urbanisme que, entre altres, ha de servir per acordar els nous noms dels dos carrers amb noms franquistes que encara queden a la capital del Montsià.

Es tracta dels carrers JoaquinGarcíaMorato, que va ser un militar feixista, i Julio Ruiz de Alda, un dels fundadors de la Falange. Per dur a terme la modificació dels noms d'aquests dos carrers, la sessió plenària també va aprovar un nou reglament de la comissió nomenclàtor. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va apuntar que "està formada per una sèrie de gent a Amposta, vinculada a l'àmbit cultural, que el que pretén és racionalitzar els noms dels carrers". Unes modificacions que s'aplicaran en els carrers nous, però també per canviar alguns existents.

La sessió plenària també va debatre sobre la revisió dels valors cadastrals. La moció presentada pels grups municipals de CiU i el PSC demanava que s'adaptessin a la situació del mercat immobiliari actual

La portaveu de CiU, Isabel Ferré, va apuntar que "el que demanem és que es canvien les ponències de valors, que significarà, si és possible una reducció d'aquests valors rústics i de la qual es veuran beneficiats tots els ciutadans". D'altra banda, des del PSC destaquen que "volem que baixen els valors cadastrals perquè afecten la renda dels individus i del patrimoni. Cal tindre en compte que un solar de 60 m2 a Amposta està valorat pel cadastre en 30.000 euros" va apuntar el portaveu socialista, Francesc Miró.



El punt més tens del ple va arribar amb el debat sobre el procés sobiranista amb una moció conjunta d'ERC i CiU. Finalment es va aprovar, però va rebre les crítiques del grup del PSC i el regidor GermanCiscar.