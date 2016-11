La Diputació de Tarragona va aprovar el pressupost del 2017 per un import de 149.355.000 euros dels quals 35 milions es destinaran directament als municipis de la demarcació a través del Pla d'Acció Municipal (PAM), i que encetaran, així, un PAM quadriennal de 80.000.000 €, el més gran que fins ara havia aprovat la Diputació.

Es va donar el vis-i-plau aquest divendres durant la sessió plenària de novembre amb els vots a favor de l'equip de govern (CiU i PSC), ERC, el PP i C'S, i el vot en contra de la CUP.



Des de la Diputació destaquen que aquest esforç d'inversió al món local, es produeix malgrat la reducció dels ingressos, "dii esdevé possible gràcies al control de la despesa, la reducció de costos estructurals i una gestió eficient dels recursos". Tot i aquesta injecció de recursos per als municipis, els pressupostos també continuen apostant fort per altres àmbits d'inversió com el social, l'emprenedoria, la formació, l'ocupació, les carreteres, el turisme, la cultura o el coneixement.



El president de la Diputació, Josep Poblet, destaca que és un pressupost "audaç" i que la xifra del PAM per a l'any 2017 equival a plans d'acció municipals que s'havien dut a terme en el passat en tot un quadrienni. "Amb aquest gran esforç econòmic, la Diputació pretén impulsar definitivament les economies locals i, al mateix temps, estimular l'activitat de les empreses en tots els sectors productius de la demarcació", va apuntar.



Aposta per l'impuls social i laboral



Es destinaran 334.608,11 € a accions específiques de suport a l'emprenedoria i a projectes de desenvolupament professional. D'altra banda, es continuarà impulsant l'ocupació i l'ocupabilitat amb diferents programes de formació professional i treballs de millora en espais naturals, amb 1.300.580,34 €.



També es manté una partida de 5.000.000 € destinada a contribuir en el manteniment dels centres de titularitat municipal del primer cicle d'educació infantil, per tal de donar suport a les famílies que tinguin infants sota la seva responsabilitat. En l'àmbit dels centres de titularitat de la Diputació com educació especial, música i art i disseny, a Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, s'hi destinaran 16.536.387,27 €.



També es mantenen els ajuts als consells comarcals, per tal que puguin desenvolupar els seus diferents programes de suport als municipis, amb 4.876.837 €.



De les diferents iniciatives emmarcades en el vessant social, en destaca també l'aportació a la Creu Roja, Càritas Diocesana i al Banc d'Aliments.