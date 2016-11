El grup municipal de CiU Amposta ha criticat la gestió que ha realitzat el govern en majoria absoluta d'Esquerra des que van entrar a l'Ajuntament.

La portaveu de Convergència a la capital del Montsià, Isabel Ferré, s’ha mostrat molt contundent i crítica en totes les accions que s’han dut a terme en referència a la residència d’avis, que en breu es posarà en funcionament “si no la fan viable serà perquè són uns ineptes. Si una residència en 30 places pot ser viable, imagineus una de 150 concertades o col·laboradores. Viable, és absolutament viable la gestió pública”, ha retret Ferré. A més, ha afegit “que no posen més excuses i si finalment el dimecres se fa el trasllat dels iaios de la residència vella a la nova ens donarem per satisfets, per la lluita que hem tingut en aquests 18 mesos. 18 mesos per gestionar una llum i 18 mesos per canviar una porta de l’informe de bombers em sembla excesiu”.

Al pròxim ple municipal, CiU Amposta presentarà una moció exigint que s'actualitzen els valors cadastrals de la ciutat, ja que els actuals no s'adeqüen a la realitat del mercat immobiliari existent.