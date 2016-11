Aquestes comissions pretenen que administracions locals, empreses, associacions i comunitat educativa del Montsià treballin conjuntament per elaborar propostes concretes en l'estratègia territorial de millora de l'activitat econòmica i l'ocupació.

El projecte de desenvolupament econòmic local Montsià Actiu, vinculat al Consell Comarcal i als ajuntaments del Montsià, s'ha preparat per reunir les comissions de treball per a què s'identifiquin propostes a implementar a mitjà i llarg termini per dinamitzar l'activitat econòmica del territori i generar llocs de treball.



En el debat plenari es va posar èmfasi en la importància d'identificar accions o programes que puguin portar-se a terme a partir dels recursos propis i així ser més fàcilment realitzables des d'un propi centre de responsabilitat. També van apuntar que aquest treball cooperat respon a la necessitat de retenir el talent de la població jove que va a formar-se fora del nostre territori.



L'objectiu del projecte és donar suport a la dinamització econòmica del Montsià per generar benestar i llocs de treball mitjançant la potenciació dels recursos endògens i la cooperació pública i privada per millorar les condicions de vida de la població.



Amb la convocatòria del Territori Educador, que va tindre lloc el 14 de novembre, es va obrir el procés participatiu Montsià_2026 que aquest mes de novembre també inclourà la celebració de la comissió de Desenvolupament Econòmic i Impacte Social, el 30 de novembre, i la comissió d'Ocupació, Igualtat i Cohesió Social, el 29 de novembre, a la seu del Consell Comarcal del Montsià.