Els socialistes han denunciat la mala gestió de les obres del pont de l'Estat que descriuen com "l'enèsim fracàs" del govern de CiU, al qual exigeix responsabilitats i solucions.

El portaveu del PSC Tortosa, Enric Roig, ha argumentat que el "fracàs" de les obres del pont se suma al de les piscines i que "ens trobem en aquesta situació perquè el govern va adjudicar l'obra a una empresa que no reunia la solvència econòmica suficient". Els socialistes asseguren que, després d'investigar, una de les empreses de l'UTE, a les quals es van adjudicar les obres, no compta amb la solvència econòmica necessària, ja que "va entrar en concurs de creditors el 2013 i el 2014 va deixar obre sense finalitzar".

Fins que no se solucioni aquesta problemàtica, el PSC reclama que s'obri la circulació del pont de manera immediata, que "s'informe a la ciutadania del que està passant" i també exigeixen responsabilitats al govern municipal de CiU. En aquest punt, Roig, ha esmentat retret a l'alcalde, Ferran Bel, i a la regidora d'urbanisme, Meritxell Roigé que donen explicacions a la ciutadania

A més, el PSC ha anunciat que presentarà una moció al proper ple per tal de què "el govern assumeixi la seva responsabilitat", aplicant mesures pal·liatives al greu problema que ha creat per tal de no perjudicar el comerç.