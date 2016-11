El portaveu del grup municipal de Movem Tortosa, Jordi Jordan, denuncia després d'un mes de l'aturada de les obres del pont de l'Estat "no sabem res de quan es tornaran a començar" i apunta que "aquesta música ens recorda a l'episodi del projecte faraònic fallit de les piscines".

Jordan també denuncia la manca de transparència per part de l'equip de govern, ja que lamenten que a dia d'avui no han rebut cap informació i afegeix que "donem un suspens a l'equip de govern per la manca de transparència". De la mateixa manera, des de Movem Tortosa reclamen que s'assumeixin responsabilitats polítiques pel "desgavell" de les obres del pont de l'Estat. Des de Movem també exigeixen explicacions de com està o si s'ha iniciat un expedient sancionador contra l'empresa per l'aturada de les obres.



Si no es troba una solució a curt termini, Jordan ha anunciat, que per al proper ple municipal es portarà una moció per a tractar l'obertura del trànsit del pont de l'Estat, com aquest dimarts ha reclamat la Federació d'Associació de Veïns de Tortosa.

Quant a la valoració sobre els pressupostos Jordan ha remarcat com a "decepcionant" el paper d'Esquerra i en aquest sentit ha proposat "a ERC que surti del govern municipal, tornant a l'oposició, per ser coherents, tenir més incidència i aconseguir un canvi de rumb a la ciutat, ja que hem vist la poca rellevància que han tingut en l'elaboració del pressupost per al 2017" ha apuntat.