Tortosa va aprovar aquest divendres en ple extraordinari els pressupostos del 2017. Ho va fer amb el suport d'ERC i PP, mentre que el PSC, la CUP i Movem Tortosa han votat en contra.

El pressupost general (despeses consolidat) que s'ha aprovat és de 69.337.791 euros, amb una variació del 4,22% respecte al 2016. Així el pressupost de l'Ajuntament suma 35.105.414 euros, amb un increment del 8,77%.

Enguany, a més, el govern es marca un punt d'inflexió en les inversions, que creixen i es confia mantenir la línia ascendent els propers anys. Les xifres previstes en aquest àmbit però, acabaran creixent durant 2017, a mesura que es concretin projectes previstos com el futur espai de davant de la Catedral. En qualsevol cas, la partida més important se l'emporta la nova piscina i complex d'aigües, amb 3.280.000 euros, en la plurianualitat prevista, seguida de les inversions a les EMD amb 440.000 euros, la reforma del pont de l'Estat amb 340.000 euros, el manteniment de la via pública amb 126.750 euros o la rehabilitació d'edificis amb 30.000 euros. Una de les principals novetats d'aquest pressupost és la dotació amb 150.000 euros per a les actuacions que determinarà la ciutadania a través d'un procés participatiu.

D'altra banda, el govern municipal remarca que continuen congelats els tributs municipals i es redueix un 1% la taxa d'escombraries, acumulant així una baixa del -12% en els últims 4 anys. A més, es renovaran els diferents contractes, com la neteja, la recollida de la brossa i la neteja d'edificis municipals. En l'àmbit de la promoció de la ciutat, amb un reforç en les polítiques de turisme i l'emprenedoria, també és un dels eixos prioritaris dels nous comptes municipals.



PSC, Movem Tortosa i la CUP, en contra

El portaveu de Movem Tortosa va argumentar el seu rebuig per la forma "unilateral" en què s'han elaborat "per part d'Esquerra Republicana i CiU", perquè "són insuficients des del punt de vista social i per la lluita contra l'atur" i en darrer lloc va argumentar aquest vot en contra "perquè divergim del model de diferents actuacions i inversions que es proposen".

D'altra banda, el portaveu del PSC, Enric Roig va apuntar que "és un pressupost que perpetua i continua esta mala gestió i que no respon, al nostre entendre, a les necessitats de Tortosa". "No veiem ni una mesura destinada a polítiques d'ocupació, de rellevància" va afegir.

La CUP Tortosa també va votar en contra d'aquests pressupostos, ja que segons el seu portaveu, Xavier Rodríguez, "els pressupostos reflecteixen quines prioritats té un equip de govern i nosaltres creiem que primer hem de garantir que una família tingui un plat a taula, una casa digna i fins i tot, un treball digne".

Respecte a les crítiques, l'alcalde, Ferran Bel, va demanar a l'oposició concreció i propostes "constructives". "Diguem en quin import i d'on surt perquè si només pensem a gastar, tenim un problema" va reblar Bel.