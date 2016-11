L'eurodiputat independent del grup popular, Francesc Gambús ha visitat aquest divendres el municipi de la Ribera d'Ebre i, en la línia de les reivindicacions de l'Ajuntament, també reclama una comissió independent d'experts que avaluï la situació.

L'eurodiputat ha assegurat que continuarà reclamant a les institucions europees que intervinguin per exigir la descontaminació dels terrenys a l'empresa Ercros, que l'any que ve finalitzarà l'activitat a la planta que produeix clor mitjançant mercuri. "Seguirem fent que hem fet fins ara que es traslladar a Brussel·les que aquí hi ha un problema més enllà d'un projecte d'un fons estructurals" ha apuntat Gambús. A més a més del perjudici per al medi ambient, Gambús alerta que afecta directament la salut de les persones,"el què està en joc és la salut i gairebé la vida de la gent que viu al voltant de la planta".

L'eurodiputat s'ha compromès a mantenir "una comunicació fluida" amb el consistori i s'ha sumat a la petició de l'Ajuntament perquè es creï una comissió d'experts independents que avaluï la situació dels terrenys industrials.

L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha agraït l'interès de Gambús, per conèixer, de primera mà la situació actual en què es troben els terrenys contaminats d'Ercros i la descontaminació dels llots tòxics del pantà. En aquest sentit, Mur espera que el Govern decideixi crear aquesta comissió en la reunió que mantindrà, amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el pròxim 30 de novembre."Això que hi ha a Flix és una gran oportunitat per demostrar que a Catalunya al Govern de la Generalitat en matèria de medi ambient sap fer les coses bé. Nosaltres hem anat repetint que en el cas de Flix no es fan prou bé i, sobretot, que s'estan fent d'una manera que no és ni completa ni adequada" ha remarcat l'alcalde. Mur també exigeix que el cas de Flix sigue una de les prioritats per al Govern. "No pot ser que es tracti des d'Europa o des de l'Estat Espanyol com un problema singular, gravíssim de contaminació i des de Catalunya el poséssem al mateix sac i al mateix cistell que tants problemes mediambientals que deuen haver-hi", ha lamentat.

Dies després que la Comissió Europea admetés que desconeix l'estat actual d'execució de les obres de descontaminació de l'embassament de Flix, Gambús ha tornat a registrar una pregunta per conèixer l'estat de la comunicació entre el govern Espanyol i Europa.