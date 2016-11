El Consell comarcal del Baix Ebre ha aprovat per unanimitat el nou Pla Comarcal de Polítiques de Dones, que posa especial èmfasi en aconseguir, a través d'accions concretes, l'equitat de gènere per acabar amb la desigualtat i discriminació per raó de sexe al Baix Ebre.

Segons el president del Consell Comarcal, Dani Andreu, aquest pla "és una eina més que avala el nostre compromís en aquesta necessària lluita per la igualtat de gènere a la comarca del Baix Ebre".

La Corporació comarcal també ha aprovat la proposta del Consell d'Alcaldes que insta el Govern de la Generalitat a crear de manera immediata l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) o de qualsevol altre organisme o ens que tingui les mateixes atribucions i competències en aquest àmbit. A la vegada, la moció aprovada reclama la recuperació i revisió del Pla director de mobilitat de les Terres de l'Ebre.

En la mateixa sessió, el ple ha aprovat una proposta per requerir a les administracions competents actuacions científiques, legislatives i jurídiques per mobilitzar els sediments fluvials retinguts als embassaments de Mequinensa i Riba-roja per combatre la regressió i la subsidència al delta de l'Ebre.

Els consellers també han donat llum verda a un conveni amb la Diputació de Tarragona a través del qual la institució provincial aporta al Consell Comarcal una subvenció de 130.900 euros per al finançament del transport escolar no obligatori del curs 2015-2016. Aquest transport és el destinat als alumnes d’ensenyaments obligatoris de pedanies, nuclis agregats o urbanitzacions que viuen en el mateix municipi però a una distància considerable del centre o als alumnes de segon cicle d’educació infantil o als que cursen estudis postobligatoris.

El ple ha aprovat igualment un altre conveni a signar amb el Departament de Cultura de la Generalitat, el Bisbat de Tortosa i l’Ajuntament de Tortosa per cessió remunerada dels usos del Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties. A través d'aquest document el Bisbat de Tortosa cedeix, durant un any, a les altres institucions signants l’ús de l'edifici renaixentista amb la finalitat que continuï essent la seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre; que s’obri al públic com a monument i que es pugui utilitzar d’espai per a la celebració d’actes culturals.

Així mateix, el ple ha donat llum verda a les bases reguladores per a l'atorgament dels ajuts individuals de desplaçament per a l'alumnat matriculat en centres educatius del Baix Ebre durant el curs 2016-17.

La Corporació també ha aprovat una proposta de suport a la resolució del Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 2017, a la vegada que mostra tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir i condemna la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia.