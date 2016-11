El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, Sergi Saladié, va estar al programa l'Ebre al Dia de Canal Terres de l'Ebre, on va analitzar la situació política que viu el país.

El Diputat de la CUP insisteix en què 'deixar tramitar els pressupostos no vol dir que els hi donem suport'.

Saladié ha reconegut que en l'anterior negociació dels pressupostos es van cometre errors per les dues parts. Insisteix però que 'el referèndum es pot fer amb pressupostos o sense'. Actualment les negociacions se centren en com poder millorar la partida d'ingressos tenint en compte l'estret marge actual.

'Som els primers en tenir clar que les finances de la Generalitat estan molt malament per culpa d'una mala gestió feta els darrers anys però també perquè estem intervinguts per l'Estat Espanyol amb el Fons de Liquiditat Autonòmica.

Un Consell polític és el que haurà d'aprovar el suport o no als comptes del Govern però no descartem que ho voti la militància a través d'una assemblea.

L'escull actual, diu Saladié, és la petició per part de la CUP d'incloure a la negociació l'auditoria cuitadana del deute. 'volem saber de tot el que es deu, que podem considerar legítim i que no. Un exemple, els sobrecostos de les obres públiques. Nosaltres podem pagar un hospital pel valor real però no pels sobrecostos no justificats'.

Del 'o Mas o març' a 'terceres eleccions'

'Hi ha una amenaça permanent' diu Saladié 'però no ens sentim pressionats'. La CUP valora que la qüestió de confiança al President Puigdemont ha servit per concretar el full de ruta per culminar el procés i esvair els dubtes que hi havia.

'No creiem que Junts pel Sí tingui ganes de convocar eleccions perquè si ho fan, hauran fallat al seus electors. Diu Saladié que 'la gent no els van votar per aprovar uns pressupostos autonomistes sinó per fer la independència'.

'Si estem pendents sempre de les lleis estatals o les prohibicions del TC la gent es podrà morir de fred aquest hivern'

La CUP considera que la llei actual catalana 24/2015 de pobresa energètica és insuficient i que cal endurir-la. El Diputat del Parlament Sergi Saladié diu que cal treballar amb una nova normativa que garanteixi que cap persona amb dificultats es quedi sense llum.

A llarg termini, la formació anticapitalista proposa un nou model descentralitzat diferent que no deixi 'en mans de quatre empreses el control total de la generació energètica'.

Saladié també afirma que 'si som independents podrem decidir el nostre propi model' i fa una crida a la desobediència 'd'aquestes lleis injustes'. 'Si estem pendents sempre de les lleis estatals o les prohibicions del TC la gent es podrà morir de fred aquest hivern'.