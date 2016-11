Les cambres de Comerç catalanes s’han aixecat contra la memòria d’avantprojecte de Llei de cambres que projecta el govern de Junts pel Sí.

La Cambra de Tortosa, creada l’any 1908, no només no n’és una excepció, sinó que el seu president, Jose Maria Chavarria, alerta que si la norma tira endavant amb els paràmetres previstos actualment, “la Cambra de Tortosa desapareix en tres anys”. L’ens tortosí i el Consell General de Cambres de Catalunya reclamen que s’incorporen garanties d’independència política i finançament de les cambres, així com de representativitat territorial i de tots els sectors econòmics.

Les cambres demanen tenir majoria en la futura Cambra General de Catalunya, que el document del Govern planteja com a substitut de l’actual Consell General de Cambres de Catalunya, òrgan de coordinació entre les cambres i consultiu i de col·laboració amb la Generalitat i amb la resta d’institucions econòmiques. Les cambres també es queixen que amb la Cambra General i la nova regulació no es fixa un mecanisme per a l’exercici de la funció consultiva “ni per a la representació del territori en òrgans de presa de decisió i de gestió d’aeroports, ports, etcètera”, reclama el president tortosí. També denuncien que ni la llei bàsica espanyola, del 2014, ni l'avantprojecte de llei catalana soluciona el problema de finançament de les cambres.

L'article sencer, complementat amb una entrevista amb Chavarria, a l'edició en paper del Setmanari L'EBRE