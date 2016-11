El PSC de Tortosa ha anunciat que votarà en contra del Pressupost 2017 que ha presentat el govern municipal, ja que apunten és "absolutament continuista i en la línia dels darrers anys" i que "són un reflex de les obres fallides de Bel"

Els socialistes votaran en contra d'aquests pressupostos perquè asseguren que no veuen cap mesura destinada a polítiques d'ocupació "davant una taxa d'atur que no podem ignorar". Destaquen que tampoc contemplen cap partida important destinada a polítiques de promoció econòmica de la ciutat i per a donar oportunitats a la gent jove. Roig també ha apuntat que és un pressupost amb partides insuficients per a temes socials "com la creació d'una borsa de llibres, els menjadors escolars o l'atenció en cap de setmana del Servei d'Assistència a Domicili". La gestió de la neteja de la via pública és altre dels motius que ha enumerat Roig pels quals votaran en contra.

Tot i que els socialistes han valorat positivament els pressupostos participatius, als que el govern destinarà una partida de 150.000 euros, no ho estan sobre com ho han dut a terme perquè ho gestionarà una empresa externa que cobrarà 13.000 euros.

Pel que fa a les ordenances fiscals Roig ha recordat que el grup socialista ha estat persistent en fer propostes des de l'inici ja de l'anterior mandat sense obtenir cap resultat.

Per aquest motiu ha anunciat que es presentaran diverses al·legacions sobre impostos, preus públics, taxes, tarifes i de l'ordenança municipal de circulació. Segons ha apuntat Roig, "tenen com a finalitat l'activació econòmica i la creació de llocs de treball, recuperar el nucli antic i millorar la imatge de Tortosa; el foment de les energies renovables i el reciclatge i, especialment, fomentar una ciutat més justa i solidària".