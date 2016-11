L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assenyalat aquest matí que amb la col·laboració de places per part del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, "s'obre un nou panorama". Concretament Amposta tindrà 78 noves places públiques de residència d'avis, que se sumaran a les 77 ja existents. Comptarà amb un total de 155 de públiques i 5 de privades.

"Això possibilita complir el compromís de l'equip de govern de que si es conseguien les places públiques, la gestió es mantindria 100% pública", explica l'alcalde. "Sense la col·laboració d'aquestes places, la residència havia d'assumir un dèficit de 600.000 euros, que l'equip de govern considerava inassumible", ha argumentat Tomàs, tot afegint que "ara s'obre un nou panorama". "El dèficit continua, però serà bastant més baix", comenta l'alcalde, "i el podem assumir perquè prioritzem donar servei públic". "Ara podem renegociar el finançament per tal de fer-lo d'acord al tipus de projecte i que en lloc de dèficit es generi superhàbit", ha afegit Tomàs.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va avançar diumenge 13, que la Generalitat subvencionarà 750 places més en residències privades d'ancians de tot Catalunya, convertint-se en places col·laboradores. "Malgrat que el Montsià no era una comarca prioritària dins la Programació Territorial del Departament, la situació que s'havia generat a Amposta per la construcció d'una residència sense places, s'havia de solucionar", explica l'alcalde, tot detallant que "després de les negociacions polítiques vam aconseguir un total de 78 places més de les que ja tenim, això és un 11% de totes les que s'han ofert a tota Catalunya i les úniques que es faran noves a Terres de l'Ebre". "Volem agrair la sensibilitat que la direcció territorial i la conselleria han tingut vers la situació singular del projecte d'Amposta, per poder-li donar una sortida", ha acabat l'alcalde.

Quant a la data de trasllat, la regidora de Salut i Serveis Socials, Susanna Sancho, ha assenyalat que està previst fer-la en un dissabte i dins del mes de novembre.