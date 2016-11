Del nou pressupost destaca un repunt en la política inversora, un nou esforç en la reducció de l'endeutament, menys pressió fiscal i l'objectiu de continuar prestant uns serveis públics de qualitat.

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor d'Hisenda, Marià Martínez, han presentat aquest dilluns els comptes municipals per a l'any 2017, que se sotmetran a aprovació en un Ple extraordinari el proper divendres 18 de novembre. El pressupost general (despeses consolidat) és de 69.337.791 euros, amb una variació del 4,22% respecte 2016. El pressupost de l'Ajuntament suma 35.105.414 euros, amb un increment del 8,77%.

L'alcalde i el regidor han explicat que els nous comptes són fruit de la política dels últims anys, basada en posar ordre a les finances, reduint el deute i millorant la gestió, la qual cosa ha permès mantenir ingressos i continuar la política de reduir pressió fiscal. Enguany, a més, es marca un punt d'inflexió en les inversions, que creixen i es confia mantenir la línia ascendent els propers anys. Bel ha volgut precisar que les xifres previstes en aquest àmbit acabaran creixent durant 2017, a mesura que es concretin projectes previstos com el futur espai de davant de la Catedral. En qualsevol cas, la partida més important se l'emporta la nova piscina i complex d'aigües (3.280.000 euros), en la plurianualitat prevista, seguida de les inversions a les EMD (440.000), la reforma del pont de l'Estat (340.000), el manteniment de la via pública (126.750) o la rehabilitació d'edificis (30.000). Una de les principals novetats en aquest àmbit és la dotació amb 150.000 euros per a les actuacions que determinarà la ciutadania a través d'un procés participatiu.

Bel ha recordat que, un any més, continuen congelats els tributs municipals i es redueix un 1% la taxa d'escombraries, acumulant així una baixa del -12% en els últims 4 anys. El rebut de la brossa és més barat avui a Tortosa que el 2008, quan es va implantar la recollida selectiva a tot el municipi. L'alcalde també ha fet notar que l'esforç en la reducció de l'endeutament dels últims anys deixarà el deute en el 65,26% a finals de 2017, unes xifres mai vistes en dècades al consistori tortosí. "Això valida en nostre model de gestió basat en l'eficàcia i l'eficiència." De la seva banda, Marià Martínez ha indicat que el pressupost manté l'accent social, incrementant dotació de programes, aportacions a entitats socials i mantenint bonificacions socials als contribuents amb menys recursos. La renovació de diferents contractes, com la neteja, la recollida de la brossa i la neteja d'edificis municipals, permetrà que es visualitzi una millora en el manteniment de la ciutat. L'àmbit de la promoció de la ciutat, amb un reforç en les polítiques de turisme i l'emprenedoria, també és un dels eixos prioritaris del nous comptes municipals. L'aposta per la descentralització municipals es tradueix en la consolidació i millora de les EMD i pobles reforçant finançament i programant inversions importants.

El nou pressupost s'ha confeccionant amb els condicionants habituals dels últims anys, l'estricta normativa imposada pel Govern de l'Estat, el context social i econòmic encara complex i la manca d'informació sobre els pressupostos generals de l'Estat de 2017.