Diferents administracions de les Terres de l'Ebre han posat damunt la taula la necessitat de construir una subestació de 400kV a Camarles amb l'objectiu d'incrementar la potència i el subministrament elèctric actual.

Un informe del Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat damunt la taula que l'actual xarxa de 110kV que abasteix el territori "no està preparada per superar aquesta potència", una situació que diuen genera "inseguretat", respecte de futures implantacions industrials al territori, sobretot en aquelles que requereixen d'una alta potència. Això, juntament amb el fet que puntualment no es puga garantir la potència necessària per a nous desenvolupaments industrials o urbanístics (com ha passat a Alcanar), ha tornat a posar damunt la taula la necessitat de la construcció d’una subestació de 400 kV a Camarles. Es tracta d’un vell projecte -que es remunta al 2002- que s’anomena Subestació Deltebre 400 kV. Aquesta subestació transformadora punxaria directament de la línia d’alta tensió de 400 kV Vandellòs-La Plana que té el seu punt d’origen a la central nuclear de Vandellòs i travessa les comarques del Baix Ebre i el Montsià sense que ara done servei al territori. Aquesta estació tindria capacitat per transformar l’energia de 400 kV a 110 kV, des d’on es podria estendre una nova xarxa de distribució. Amb tot, la construcció d’aquesta subestació no figura als plans actuals d’inversió de Red Eléctrica de España (REE), l’operador del sistema elèctric espanyol depenent del ministeri d’Indústria.

