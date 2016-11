Bardera, l'empresa que participa en un 80% de la UTE amb Acciona a la qual l'Ajuntament de Tortosa va adjudicar per un milió d'euros la reforma del pont de l'Estat, va estar en concurs de creditors entre el 2012 i el 2014, període en què va reduir ostensiblement el nombre de treballadors fixes.

Bardera Obras Civiles y Marítimas SL és, segons les dades del Registre Mercantil i segons publica l'edició en paper del Setmanari L'EBRE, una empresa constituïda el 1999 i hereva d’Inversiones Bardera. Actualment, la seua forma jurídica és la d’una societat limitada unipersonal amb seu social actual a Barcelona. Abans va tindre-la a Ferrol, a Galícia, on manté una sucursal. També en té a Cadis i a Torroella de Montgrí. Es dedica a la construcció de carreteres, autopistes, calçades i pistes, i la seua matriu empresarial és el grup Heracles International Ventures SL, únic accionista de Bardera. Aquesta publicació ha intentat posar-se en contacte amb el departament de comunicació de l’empresa per demanar la seua versió del conflicte de les obres a Tortosa, però, de moment, no ha obtingut cap resposta.

Segons les dades del Registre, Bardera va reduir en dos terços el nombre de treballadors fixos entre el 2012 (23 empleats) i el 2014 (només 7), cosa que reforçaria la tesi que acostuma a subcontractar moltes de les faenes que se li encomanen. L’empresa va patir la crisi del sector de la construcció en ser declarada en concurs de creditors (l’antiga suspensió de pagaments) el juliol del 2013 i en va sortir el març del 2014, data en què el jutjat li va aprovar el conveni que va proposar com a deutora. Aquell any va tindre uns beneficis d’1.035.706 euros, amb un actiu que superava els 8,53 milions. A desembre del 2014 formava part de nou unions temporals d’empreses, sempre amb un mínim del 50% de participació.

Sobre el conflicte arran del seu concurs a Tortosa, s’ha especulat amb la hipòtesi que l’empresa ofertés a la baixa amb la premeditació que després ja exigiria un augment. En qualsevol cas, l’alcalde. Ferran Bel, ha volgut aclarir que “l'obra no es va adjudicar amb baixa temerària; és més, la baixa temerària es va limitar molt més del que permet la llei”.