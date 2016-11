El grup municipal de Movem Tortosa ha qualificat de "un nou pas en fals" el que ha fet el govern municipal, format per ERC i CiU, amb l'adjudicació de les piscines, al qual se suma "la paràlisi de les obres del pont de l'estat", un altre dels temes que ha estat d'actualitat en els darrers dies.

"Si tinguessin vergonya política, dimitirien i demanarien perdó a la ciutadania" ha afirmat el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, a través d'una nota de premsa. A més, es pregunta com no havia pogut veure abans l'Ajuntament que l'empresa estava en concurs de creditors.

"Ni sorpresos, ni alarmats, malauradament és normal el desgavell en tot allò que fa referència a les piscines i l'àrea d'urbanisme a Tortosa" ha apuntat Jordan quan s'han assabentat, mitjançant un comunicat de premsa de l'Ajuntament, que aquest divendres s'ha tornat a modificar l'adjudicació de les obres del nou projecte del complex esportiu, un cop es comprovés que l'empresa a qui aquest dilluns se li va encarregar el projecte està en concurs de creditors.

"Quan un improvisa i intentar anar ràpid per tapar altres desgavells com la paràlisi de les obres del pont li acaba passant el que a Bel i Monclús: fan el ridícul estrepitosament" ha afirmat Jordan, el qual ha lamentat que amb aquesta actitud, més enllà de desgastar el mateix govern "acaba creant una mala imatge de la ciutat insuportable: tenim les obres del pont aturades, el projecte de piscines en fals, l'Ajuntament investigat per diferents causes però aquí no passa res ni dimiteix ningú" ha lamentat. És per això que Jordan ha afirmat que per "dignitat democràtica algú del govern hauria d'assumir responsabilitats i presentar la dimissió, almenys, la regidora d'Urbanisme que ens està portant a un caos a la ciutat". Tanmateix, des de Movem Tortosa, conscients que això no succeirà reclamen al govern que deixi de fer més passos en fals, assumeixi els errors, i almenys, demani disculpes a la ciutadania. Segons Jordan "seria tot un detall perquè cada vegada més tortosins i tortosines no estan disposats a veure com fem el ridícul com a ciutat constantment".

Movem Tortosa també denuncia la manca de transparència en aquest nou episodi de les piscines i recalca, que "per molt que el govern vulgui culpar a les empreses o elements externs, és evident que la mala gestió del mateix govern