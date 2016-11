Les obres de construcció del nou complex esportiu del barri de Ferreries de Tortosa han esdevingut un serial de problemes administratius que es remunta cinc anys enrere i que continuen fins avui. L'Ajuntament de la capital del Baix Ebre ha detectat que una de les empreses a qui s'havia d'adjudicar les obres el proper dilluns, ha estat declarada en concurs voluntari.

Concretament es tracta de la societat Construcciones Jaén Vallés SL, que forma part de la Unió Temporal d'Empreses (UTE) a la qual la mesa de contractació de la nova piscina havia proposat adjudicar les obres, va presentar concurs i aquest va ser admès en data 19 de setembre de 2016. Aquesta empresa, i conseqüentment la UTE, havia ocultat aquest fet, que és motiu d'incompliment d'acord amb l'article 60 del TRLCSP per incórrer en prohibició de contractar amb l'administració pública.



La mesa s'ha tornat a reunir, vistos aquests fets, i ha elevat la proposta d'adjudicar les obres a Construcciones Pérez Villora, SA, per un import de 5.106.295 euros, que representa una baixa del 2% respecte a el pressupost de licitació. L'oferta estableix un termini per a la redacció del projecte de 13 setmanes i de 82 per a l'obra, així com un termini de garantia de 6 anys.