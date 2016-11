El director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), Joan Martin Masdeu, ha estat al programa L'Ebre al Dia de Canal Terres de l'Ebre, per parlar sobre els projectes que desenvolupa l'IDECE. La navegabilitat del riu Ebre i les infraestructures són dos dels eixos centrals.

"La navegabilitat del riu Ebre és un factor vertebrador per a l'impuls de les comarques de l'Ebre"



L'IDECE fa una aposta en ferm per potenciar la navegabilitat del riu Ebre, ja que tal com apunta el seu president, Joan Martin Masdeu, és "un factor vertebrador per a l'impuls de l'Ebre". En aquest sentit, les últimes actuacions que s'han dut a terme és la neteja d'algues de diverses façanes fluvials que s'hi han acumulat en els darrers mesos.



Una altra de les accions que s'han dut a terme ha estat en relació a la plaga del caragol maçana. Aquesta setmana la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha donat a conèixer que ha retirat més de 6.800 exemplars i 8.500 postes de caragol maçana en el tram final del riu Ebre. En aquest sentit, Masdeu ha explicat que l'IDECE ha col·laborat amb la CHE en aquesta actuació, però ha destacat que han treballat per a què la plaga no afecte a la navegabilitat. Una normativa del 2014 prohibia que les embarcacions que navegaven fins a Tortosa, és a dir pel tram baix del riu, no podien pujar riu amunt per evitar contagis. Ara després de diverses reunions amb la CHE, han aconseguit que les embarcacions creuen Tortosa, però tot assegurant la desinfecció prèvia de cadascuna d'elles.



D'altra banda, el director de l'IDECE, també ha assenyalat que les obres de millora que s'executaran als embarcadors de Sant Jaume d'Enveja i Tortosa beneficiaran a la navegació.



"El projecte Life Migratoebre serà una realitat el 2019"



Un estudi finançat pel projecte Life de la Unió Europea va concloure que el riu Ebre és apte perquè s'hi puga reintroduir espècies com l'esturió, llamprea, la saboga o l'anguila, que van estar presents a la zona fins a la meitat del segle passat. Abans però s'hi han de dur a terme unes obres per permetre que els peixos superin les barreres artificials que s'hi ha construït al riu com els embassaments o l'Assut de Xerta. Concretament es tracta d'un l'elevador de peixos a l'assut de Xerta i la rampa de l'assut d'Ascó.



Per consolidar el projecte MigratoEbre, impulsat per l'Idece, més a més de la superació dels obstacles físics, es requeria la constatació que les actuals característiques hidromorfològiques del riu entre Xerta i el pantà de Flix són aptes perquè l'esturió no només se'n puga sortir a curt termini, sinó que també es puga reproduir. I pel que fa a aquest aspecte, un estudi recent, fet per tècnics de l'IRTA i del Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha analitzat aquest tram del riu per concloure que sí que hi ha suficients zones on desovar perquè l'esturió, la llamprea o la saboga puguen reproduir-se i recuperar la seua presència al riu.



Les infraestructures a les Terres de l'Ebre



Joan Martin Masdeu ha valorat positivament l'aturada de l'Euromed a l'estació de l'Aldea i ha destacat la feina de la Plataforma de l'Ebre, ja que ha aconseguit mobilitzar la societat per reclamar millores en la xarxa ferroviària. D'altra banda, també ha posat en valor les actuacions de la Generalitat i la delegació del govern entorn les infraestructures de l'Ebre.



Masdeu també ha fet referència a la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM), reclamada per la Plataforma Trens Dignes i recentment ho ha fet l'ajuntament de Tortosa. Actualment està en marxa la creació de la Taula Director de Mobilitat i respecte a les crítiques que ha generat, Masdeu assegura que "no és un succedani. Es tracta de fer el mateix que fa l'ATM en estructures ja existents i evitar la duplicitat d'organismes, administracions i despeses". Segons ha detallat el director de l'IDECE, l'ATM la integren els Consells Comarcals, els ajuntaments que tinguen transport públic, com és el cas de Tortosa i Amposta, i el Departament que són els que prenen les decisions. Per això apunta que "la Taula de Mobilitat està integrada pels mateixos actors que si fos l'Autoritat Territorial, l'únic que evitem és la figura d'un gerent, un secretari i un interventor. Totes aquestes figures de suport administratiu s'ha decidit que sigue l'IDECE qui preste estos serveis". Però també ha assegurat que si no supera les expectatives "no es descarta crear l'ATM". Per últim Masdeu ha afegit que l'objectiu de la Generalitat és implementar un sistema tarifari únic de país i assegura que independentment de l'organisme s'està treballant en aquesta direcció.