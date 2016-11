El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat aquests dies treballs de millora a la carretera T-331 a Vinallop, que permetrà afavorir la seguretat viària i la comoditat en la conducció.

La T-331 és una via de la xarxa comarcal de la Generalitat que discorre entre Vinallop, Tortosa, Santa Bàrbara i Ulldecona. L'actuació abasta un tram d'1,5 quilòmetres, des de la rotonda de Vinallop fins al quilòmetre 20,7 i consistirà en la reparació del ferm i la formació d'un zebrejat central per reforçar la separació dels sentits de circulació.



D'altra banda, es millorarà el drenatge de la carretera mitjançant el reperfilat de cunetes i la construcció de nous interceptors per a la recollida d' aigües pluvials. Finalment, s'adequarà la senyalització vertical i horitzontal. Les obres compten amb un pressupost de prop de 350.000 euros i tindran una durada de dos mesos.



El director dels Serveis Territorials del Departament a les Terres de l'Ebre, Antonio Suárez, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i l'alcalde pedani de Vinallop, José Antonio Estíbalez, han visitat aquest dimecres les obres. Suárez, ha recordat que aquesta obra respon a una reivindicació del poble de Vinallop i de Tortosa, en la mesura que suposa una important millora en l'àmbit de la seguretat. L'alcalde de Tortosa, per la seva banda, ha afirmat que d'aquesta actuació se'n beneficiaran tots els usuaris de la T-331, una via força transitada. Bel ha afegit que durant els propers mesos preveu que el Departament de Territori faci una actuació similar a la C-42, en el seu tram més proper a Tortosa, just al costat del Pla Parcial Temple Sud.