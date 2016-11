El plenari de l’Ajuntament de Deltebre ha aprovat la proposta del govern municipal, amb els vots a favor de CDC, PP i CUP, de soterrar la línia elèctrica de mitjà tensió en el tram que comprèn els carrers Miguel Unamuno, Gustavo Adolfo Becker, Joan XXIII i Avinguda Assumpció de Deltebre.

A partir de les gestions de l’equip de govern, s’ha assolit una rebaixa del pressupost inicial del projecte disminuint-lo gairebé a la meitat de manera que, si bé aquest abans tenia un cost de 160.000€, ara suposarà una despesa de 88.000€ sense comptar la rebaixa que pot existir en el marc de la licitació. En tot cas, l’Ajuntament assumirà el 55% del cost total i la resta anirà a càrrec dels veïns i veïnes a partir de contribucions especials. En aquest sentit, el consistori ha apuntat que, anteriorment, el projecte contemplava que els veïns i veïnes es fessin càrrec del 90% del cost total de l’obra.

L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que “amb aquesta acció donem resposta a una llarga reivindicació de la ciutadania afectada per aquesta línia elèctrica de mitjà tensió i que cap dels govern anteriors ha estat capaç de solucionar”. Pel que fa al pagament de les contribucions especials, Soler ha detallat que “si bé la ciutadania també acostuma a realitzar el copagament d’una carretera malgrat que afecta al conjunt del municipi, en el cas del soterrament d’aquesta línia es beneficia de manera directa als veïns i veïnes, ja que a partir d’ara els seus terrenys recuperaran el valor cadastral corresponent que ara no tenen”.

La resta de partits polítics, menys en el cas de la CUP que no ha entrat en aquest debat de les contribucions i s’ha manifestat a favor de l’actuació, si els veïns hi estaven d’acord, han mostrat la seva postura favorable a què l’Ajuntament es fes càrrec del cost total de l’obra de manera que els ciutadans no haguessin d’efectuar cap pagament en contribucions especials. És per aquest motiu que el grup d’ERC ha votat en contra de la proposta i CE-Socialistes s’ha abstingut.

Una vegada soterrada aquesta part de la línia, des de l’equip de govern es començarà a treballar amb la voluntat de soterrar, també, la línia que afecta a altres carrers del municipi per a poder fer un tram de soterrament cada any, tal i com ha indiciat el tinent d’alcalde d’Afers Interns i Institucionals, i responsable de la gestió, Kilian Franch.

En el mateix plenari també s’ha aprovat, per unanimitat, el programa de participació ciutadana per a la redacció del POUM, una vegada aquest no prosperes en el darrer plenari del mes d’octubre. Per assolir aquesta unanimitat, els grups polítics que conformen el consistori s’han reunit conjuntament amb l’empresa que ha de realitzar aquesta acció per tal de proposar noves idees per fomentar la participació i el seu seguiment.

També cal destacar l’aprovació de l’ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys, i de la pavimentació de voreres que es realitza amb la finalitat d’aprofundir en la millora de la imatge del municipi i coresponsabilitzar a la ciutadania que a hores d’ara disposa d’un solar brut, amb les conseqüències que això comporta per a la convivència i per a la salubritat. Una ordenança que es preveu implantar a partir de l’any nou.

Finalment, el plenari també ha aprovat una moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. Aquesta ha estat proposada per l’AMI i ha estat subscrita per CDC, ERC i CUP, i ha comptat amb el vot a favor de CE-Socialistes i el vot en contra del PP. Cal recordar que, en aquest sentit, l’Ajuntament de Deltebre té un expedient judicial obert a l’audiència nacional a causa del posicionament majoritari fa uns mesos sobre el pronunciament a favor de la desconnexió de Catalunya amb Espanya.