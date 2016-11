L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat aquest dimarts la redacció del projecte executiu i l'execució de les obres de construcció de la nova piscina i complex d'aigües i esportiu per un import de 4.841.505 euros a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Top ProyectosyContratasSL - Construcciones Jaén Vallés SL. La baixa total obtinguda respecte al pressupost de licitació és de 411.885 euros (7,84%) perquè la xifra de sortida de l’adjudicació era de 5,5 milions d’euros.

L'oferta estableix un termini per a la redacció del projecte de 12 setmanes i de 76 per a l'execució de l'obra, així com un termini de garantia de 6 anys.