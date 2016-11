El portaveu del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tortosa, Enric Roig i l’alcaldesa de Tivenys, Maria Beltran, han entrat a formar part de la nova Executiva Nacional escollida al XIII Congrés del PSC amb un suport del 88%.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta va recordar els quatre objectius i reptes dels socialistes en aquest nou període: fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació amb un nou model econòmic en el qual el creixement que es produirà no generi noves desigualtats; amb una agenda per la Igualtat per defensar el sistema públic de salut i els serveis públics, aturar la privatització de drets, tornar a uns serveis socials d’accés universal i donar un impuls a l’educació; la regeneració institucional i democràtica, i el nou acord entre Catalunya i la resta d’Espanya amb un pacte fiscal federal i la reforma constitucional.

La representació ebrenca al Congrés va comptar amb la participació de 26 delegats i delegades de tot el territori. La delegació de Tortosa, encapçalada pel primer secretari, Joan Sabaté, va estar conformada també pel portaveu del grup municipal, Enric Roig, els regidors Dolors Bel i Manel de la Vega i els militants Ricard Lleixà, Tere Castellà i Anna Roig.