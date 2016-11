Xavier Rodríguez, portaveu de la CUP Tortosa, en una entrevista al programa l'Ebre al Dia de Canal Terres de l'Ebre, ha repassat l'actualitat política municipal, així com els darrers esdeveniments que s'han produït a Catalunya, com la detenció de l'alcaldessa de Berga i sobre el full de ruta a la independència.

"No hi ha diàleg possible i l'únic camí és la desobediència"

"Nosaltres sempre hem dit que el diàleg amb l'Estat Espanyol és impossible i cada com ho estem constatant més. Actualment hi ha més de 400 casos oberts en jutjats espanyols pel 12-O. Per tant, no hi ha diàleg possible i l'únic camí és la desobediència". "Aquests petits actes ens van mostrant el camí perquè quan siga molta gent la que faça aquests actes de desobediència realment ens podrem enfrontar a l'Estat Espanyol".

En la mateixa línia de les declaracions de l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, en què assegurava que la classe política també hi haurà de desobeir, el portaveu de la CUP ha destacat que "hem d'arribar a aquest nivell de consciència en què la desobediència s'estengui a tots els àmbits de la societat, des de l'institucional polític fins al civil. Quan això siga possible l'Estat Espanyol no tindrà res a fer. Perquè què farà, tancar a 2 milions de persones?" ha apuntat Rodríguez.

Rodríguez també ha destacat que no hi haurà pròxim '9-N' i que la clau de la independència la té la societat. "La classe política és molt còmoda i a vegades temorosa, per això ha de ser la societat civil la que espenti a la classe política a aquesta desobediència que serà l'únic camí".

"És necessari invertir més diners en el Pla de dones"

En el pròxim ple municipal, que tindrà lloc aquest dilluns, s'aprovarà un pla d'igualtat per als treballadors i treballadores de l'ajuntament de Tortosa. En aquest cas és desigualtat laboral, però el portaveu de la CUP apunta que es pot ampliar a més àmbits. Concretament ha assenyalat que a les Terres de l'Ebre, enguany, "s'han interposat 150 denúncies per violència masclista. És un tema que està aquí i que afecta a més del 50% de la població, és una qüestió de prioritats". En aquest sentit, destaca que aquesta hauria de ser una "prioritat de primer ordre per a l'ajuntament de Tortosa".

Afegeix que perquè sigui viable es necessita invertir més diners i que el canvi el lidere l'Administració, "és la primera que ha de potenciar polítiques pedagògiques i educatives".

Suport al Reglament d'Orgànic Municipal

La CUP va presentar la moció per la modificació del ROM, mesos enrere, i que va ser aprovada per tots els grups polítics, però destaca que aquesta no es va respectar. Va ser llavors quan van demanar a l'equip de govern que es paralitzés el dictamen del ROM perquè "vam quedar escandalitzats d'en quines condicions havia quedat, era molt restrictiu, però ens van dir que no". En aquest punt, ERC va acceptar parlar en la CUP i es van pactar 5 modificacions, tot i que

Rodríguez ha assenyalat que aquest nou ROM no és el que "nosaltres haguéssim fet", però que han "preferit arribar a un acord am l'equip de govern".

Alguns dels motius pels quals votaran a favor del nou ROM és perquè les entitats podran sol·licitar comissió informativa amb tots els grups municipals, tindran més temps per preparar els plens perquè la informació arribarà abans i perquè les juntes de govern seran públiques.

Sobre les obres pont de l'Estat "en cap cas s'ha de cedir al xantatge"

Rodríguez ha assenyalat que mai ha estat una prioritat per a la CUP Tortosa, però que en cap cas "s'ha d'acceptar el xantatge" i també posa en dubte la confiança que pot tindre la UTE després de demanar més pressupost a l'Ajuntament, ja que si arriben a un acord, es pregunta "si compliran amb el calendari i l'establert al projecte. S'haurien de buscar alternatives", ha apuntat.

D'altra banda, lamenten que el miló d'euros que costaran aquestes obres s'haguessim pogut destinar a "llevar el monument franquista i aprofitar per fer allí una passarel·la per a vianants".

Complex esportiu

Després de l'anunci des de la regidoria d'urbanisme, en què asseguren que l'adjudicació per iniciar les obres del complex esportiu de Tortosa serà aviat, Xavier Rodríguez ha explicat que "la situació és surrealista i fins i tot escandalosa". Lamenta la falta de "cultura política" per sentar-se a parlar en tots els grups polítics i acordar aquests grans projectes de ciutat.