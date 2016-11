L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, ha arribat a un compromís amb la Direcció General de la Policia de la Generalitat pel qual es garanteix que la Unitat de Trànsit dels Mossos d'Esquadra es mantindrà a la comissaria de Móra d'Ebre, compartida amb Tortosa.

Aquesta situació permetrà que continuïn els efectius de trànsit al municipi, a causa de les especials característiques de la zona, que la fan porta d'entrada a les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta.

La solució arriba després de la reunió mantinguda el 27 d'octubre passat entre l'alcalde morenc i el director general de la Policia, Albert Batlle; el comissari en cap de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, i el director dels Serveis Territorials d'Interior, Joan Juan, durant la qual Joan Piñol exposà als responsables policials l'oposició de l'Ajuntament morenc a qualsevol proposta per a reduir la dotació de la Unitat de Trànsit de la comissaria de la Ribera d'Ebre.



Per part de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, aquest compromís s'interpreta com un primer pas en les negociacions que mantenen ambdós parts després que els responsables dels Mossos manifestessin la voluntat de suprimir gradualment els efectius de Trànsit existents actualment a la comissaria de la capital de la Ribera d'Ebre. L'alcalde considera que d'ara endavant caldrà aprofundir en les possibilitats futures per a garantir el manteniment permanent de la Unitat de Trànsit a la població.