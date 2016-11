L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel ha explicat que s'està negociant amb les empreses adjudicatàries de les obres de remodelació del Pont de l'Estat, però ha assegurat que no cediran a les pressions de l'UTE amb l'augment de costos.

La ralentització de les obres serà, durant les pròximes setmanes, un dels principals temes de debat en l'agenda política de la capital del Baix Ebre. L'alcalde ha apuntat que estan estudiant les propostes de les empreses adjudicatàries, però que en cap cas admetran sobrecostos que no estiguin estipulats en la llei. "Quan algú fa pressió a l'Ajuntament per a què esresolgue ja la situació, segurament algú altre pot entendre que et debilita la posició negociadora. Però el missatge que vull donar és que la posició negociadora no ens la debilitaran" ha assenyalat Bel.

D'altra banda l'oposició ha criticat l'acció de govern municipal en què ha assenyalat que el projecte del pont de l'Estat no es va dur a terme de la forma correcta. Una acusació que ha negat rotundament i que ha afirmat que l'obra es va adjudicar segons els valors que estableix el mercat. "L'obra no s'ha adjudicat en baixa temerària, és més, la baixa temerària es va limitar molt més del que permet la llei, per tant, les coses no venen per aquí" ha reblat l'alcalde. Amb tot, des del consistori esperen resoldre la situació la pròxima setmana.

Respecte al ple ordinari que es durà a terme el pròxim dilluns dia 7 de novembre, contemplarà l'aprovació del Pla Local de Joventut i del Pla d'Igualtat entre homes i dones del personal de l'Ajuntament. A més, també s'aprovarà l'entrada de la ciutat en l'Associació de Municipis Eòlics, així ho ha detallat l'alcalde, Ferran Bel, en la roda de premsa prèvia al ple.