La reunió, prevista per dilluns 7 de novembre, entre el Ministeri de Foment, la Generalitat, els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació per abordar la problemàtica a la nacional 340 ha quedat ajornada.

La formació del nou govern espanyol i els canvis en el Ministeri de Foment ha fet plantejar que es posposi la trobada perquè hi participin els nous representants del Ministeri. El conseller Josep Rull havia defensat, aquest dimecres, que la reunió havia de servir per restablir el consens amb els alcaldes que reclamen la gratuïtat de l'AP-7 i solucionar la sinistralitat de l'N-340.

La plataforma veïnal que reclama la gratuïtat de l'AP-7 mantindrà, però, el tall a la via previst per diumenge. Serà a les 4, a l'alçada d'Amposta, on aquest estiu es va tallar la via cada dia, i durarà 45 minuts, una acció amb la que els veïns volen mostrar novament la unitat del territori.