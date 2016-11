El grup municipal de Movem Tortosa-Entesa reclamarà en el pròxim pel de novembre un pla integral de neteja a la ciutat i la creació d'un reglament amb ajudes econòmiques per les empreses que contractin a persones en situació d'atur.

El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha destacat la importància de crear una línia de subvencions a empreses i entitats locals que contractin aturats. Assegura que aquest fet ja està produint-se en diferents ajuntaments de Catalunya i es considera molt important per a donar un impuls tant a l'ajut a les persones en situació d'atur, com a les empreses i entitats locals que necessitin ampliar la seva plantilla. Des de Movem destaquen que les subvencions haurien d'estar regulades mitjançant un reglament que es redactés a través de les conclusions extretes a la taula de negociació en la qual estiguin representats tots els grups polítics del consistori i els agents socials i econòmics per a poder arribar a un acord pel foment de l'ocupació i la reactivació de l'activitat econòmica de la ciutat.

Movem Tortosa presentarà una segona moció que fa referència a la implementació d'un pla integral de neteja. Un cop exhaurit l'anterior contracte de neteja i que es manté prorrogat des del 2015, reclamen que "caldria més enllà de realitzar el nou contracte, elaborar una estratègia que identifiqui en termes globals per què es produeix aquesta manca de neteja i com hi hem d'actuar més enllà de la recollida de brossa".