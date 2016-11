Amposta ha congelat els impostos per al pròxim any i ha aplicat canvis en algunes bonificacions de taxes com l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). Unes modificacions que es van aprovar durant el ple ordinari d'octubre i que va tensar el debat entre el govern i oposició.

La gestió de la residència d'avis també va centrar bona part de la sessió plenària. El grup de CiU va presentar una moció per a Fussmont continuï gestionant-la com fins ara. Finalment es va aprovar aquesta proposta i ara només resta que les noves instal·lacions entren en servei d'aquí a poques setmanes, segons van apuntar des del Govern. En aquest sentit, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va destacar que "compartim que la gestió sigui totalment pública, però també és cert que tal com s'ha desenvolupat el projecte, això estarà en funció de la capacitat que tinguéssimde què aquest projecte sigui econòmicament viable".

Pel que fa als impostos, els ampostins pagaran el mateix import que enguany. Una decisió que va comptar amb el suport de l'equip de govern d'ERC, el regidor GermánCiscar, l'abstenció de CiU i la regidora RositaPertegaz i amb el vot en contra del PSC.

L'alcalde d'Amposta va assegurar que aquestes modificacions beneficiaran a la ciutadania,"hem augmentat fins al màxim aquelles superfícies que tenen un valor cadastral de més de 500.000 euros i això representarà un augment dels ingressos de fins a 60.000 euros". Però els regidors socialistes van mostrar el seu rebuig a aquestes mesures, sobretot els que fan referència a l'IBI. "L'alcalde d'Amposta no acaba d'entendre que l'IBI ha de ser una reducció que afecte a tothom", va apuntar Francesc Miró, portaveu del PSC. "L'alcalde assegura que també afectarà els bancs, però fa mesos ja fa fer una reducció de l'IBI que només afectava els bancs perquè era d'un 6% i eren els que tenien un valor cadastral més alt", va afegir Miró.