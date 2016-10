L’eurodiputat demana a la Comissió Europea que estudiï la descontaminació de Flix per investigar si s’ha infringit la normativa ambiental de la Unió.

L’empresa Ercros situada a Flix tancarà el gruix de la seva activitat –la producció de clor mitjançant mercuri– en un any com a màxim per no poder adaptar-se a la legislació ambiental de la Unió, però la comunitat científica i les autoritats locals li reclamen a més la descontaminació dels terrenys.

En aquest sentit, l’eurodiputat català Francesc Gambús ha elevat aquesta reclamació a la Comissió Europea perquè garanteixi el compliment de les resolucions ja adoptades. És el cas d’una resolució que va aprovar el Parlament Europeu fa escassament dues setmanes sobre la política de reindustrialització europea en vista dels recents casos de Caterpillar i Alstom, en què s’exigeix clarament a les empreses que “descontaminin les plantes tancades, en un termini raonable, facilitant vies de recuperació per a les autoritats locals”.

Gambús ha recordat que la Comissió ha de complir aquest mandat del Parlament Europeu i ha exigit que prengui part en l’assumpte de descontaminació dels terrenys de Flix davant l’empresa Ercros.

A través de diverses preguntes parlamentàries, l’eurodiputat del grup parlamentari majoritari (EPP) ha assenyalat que “en mostres d'aqüífers subterranis, s'han detectat concentracions de mercuri de 68 ppb (quan el límit considerat acceptable és d’1,5) i altres contaminants que multipliquen per centenars o milers els límits que marca la legislació vigent”.

Així mateix, Gambús ha reclamat a la Comissió Europea que estudiï el cas particular de la descontaminació de Flix per investigar si s’ha infringit la normativa ambiental de la Unió.

L’eurodiputat ja va fer arribar a les institucions europees que no s’han finalitzat les obres de descontaminació de l'embassament de Flix, les quals van ser finançades en un 80% per fons de la Unió mitjançant Fons de Cohesió.