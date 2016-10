El Secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya, el rapitenc Lluís Salvadó, va dur a terme divendres una conferència sobre la nova hisenda catalana, "una nova hisenda per a un nou país"

L’acte, organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana, es va celebrar al Museu comarcal del Montsià a Amposta i va servir per desgranar el projecte de recaptació fiscal, en el cas d’una Catalunya independent.

Tal com va explicar Salvadó, el projecte per crear una Agència Tributària de Catalunya que recapti tots els impostos dels ciutadans i empreses de Catalunya és el més complex de tots els que ha de desenvolupar la Generalitat els propers mesos. I és que d’una banda cal definir el sistema de tributs, i de l’altra, dissenyar l’aqruitectura administrativa i institucional que els reguli. De fet, el Consell per a la Transició Nacional calcula que caldrà tenir entre 7.000 i 8.000 treballadors quan l'Agència Tributària de Catalunya estigui a ple rendiment. Fins fa uns mesos l’agència disposava d’una 500 treballadors. A poc a poc, però s’ha incoporat nous inspectors tributaris.