El govern plantejarà la congelació de les ordenances fiscals per al vinent any 2017 de manera que el consistori no pujarà els tributs que els ciutadans paguen de manera anual i seguirà apostant pels ajuts per a la ciutadania que més ho necessita en funció de les seves condicions econòmiques i socials.

En aquest sentit, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat que "des de l'equip de govern volem continuar amb la nostra premissa de què qui menys pugui, menys pagui. Per tant, les ordenances seguiran estant acompanyades d'unes bases socials per tal que les famílies puguin fer front als tributs essencials". Aquest any 2016 més de 280 famílies s'han vist beneficiades per aquestes bases.

Així doncs, amb la congelació proposada pel govern municipal, els impostos i taxes com són, entre d'altres, el cas de l'IBI o les escombraries tindran el mateix cost per a la ciutadania tot i que les famílies amb menys recursos es podran acollir a les bases socials per obtenir una reducció de l'import. En qualsevol cas, l'alcalde ha detallat que "malgrat que enguany congelem els tributs, estem treballant en la introspecció de cadascun dels serveis per tal d'ajustar progressivament els costos a partir del 2017 i, per tant, tendir a la reducció de la pressió fiscal a la ciutadania de forma que es prioritzin serveis públics essencials i la qualitat dels mateixos".

Per tal de fomentar la dinamització econòmica, les ordenances també aniran acompanyades de les bases d'incentius a la dinamització econòmica i a la imatge de poble per a l'any 2017 que es preveuen aprovar amb el pressupost del proper any. Així les empreses podran obtenir descomptes en certs tributs si és el cas, per exemple, que emprenen el negoci o contracten gent del municipi. I, a la vegada, els particulars que ajustin la imatge de les seves construccions degradades també podran optar a incentius tributaris.