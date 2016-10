Móra d'Ebre va aprovar divendres en el ple ordinari del mes d'octubre en sessió plenària l'eliminació del punt de les ordenances fiscals que permetia l'exempció de l'impost de béns immobles (IBI) a les infraestructures sanitàries, entre les quals l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

L'alcalde, Joan Piñol, va calcular que des del 2005, i en números redons, l'Ajuntament de Móra d'Ebre ha deixat d'ingressar de l'empresa gestora de l'hospital, GECOHSA, al voltant d'uns 700.000 euros.



Aquesta proposta arriba després que la polèmica desviació de 4 milions d'euros de l'hospital morenc per a eixugar el dèficit de l'Hospital Sant Joan Reus, un fet que en opinió de l'alcalde significa detreure un recurs de les Terres de l'Ebre per a enviar-lo a la regió del Camp de Tarragona. Piñol va recordar que contràriament al que passa a Móra d'Ebre, l'Ajuntament de Reus no eximeix del pagament de l'IBI l'Hospital Sant Joan, i que en deu anys no hi ha hagut cap inversió rellevant de GECOHSA a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.



Des de l'oposició, Dolors Gurrera (PSC) i Cinta Agné (ERC) van valorar la possibilitat que es reconsideri l'acord si finalment s'arriba a un acord per a tirar endavant les inversions previstes a l'hospital. L'equip de govern ja havia anunciat anteriorment que en aquest cas sempre seria possible adoptar un nou acord que preveges d'atorgar a l'hospital una exempció de fins al 95% de l'impost. Perquè a això passés, però, caldria que s'executés el pla de millora de l'hospital, pactat entre empresa i treballadors, i que els empleats de GECOHSA recuperessin les pèrdues econòmiques que han patit en els últims anys a causa de la política d'austeritat aplicada al centre sanitari.



Joan Piñol va explicar també que va estar negociant fins al darrer moment, durant el mateix matí de divendres, amb l'alcalde reusenc, Carles Pellicer, per a intentar desbloquejar el conflicte de l'hospital, però que malauradament s'havien exhaurit els terminis temporals.