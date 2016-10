A partir del 12 de novembre vuit trens Euromed faran parada a l'estació de l'Aldea. Aquesta mesura, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) permetrà reduir el temps del trajecte entre l'Aldea i Barcelona a 1 hora i 40 minuts. El preu del bitllet senzill serà de 12 euros, el mateix que el dels trens de Regionals, i la resta de condicions d'accés seran les mateixes que les actualment establertes en els Euromed.

La data d'inici de la parada dels Euromed s'ha fixat a partir dels requeriments operatius de Renfe i en funció de les necessitats de regulació de les operacions ferroviàries d'aquest corredor, per on circulen tant trens de Rodalies, com de mercaderies i de llarg recorregut.



Segons ha infromat el Departament de Territori i Sostenibilitat, els nous serveis, quatre d'anada i quatre de tornada de dilluns a divendres, estan pensats per facilitar, sobretot, la mobilitat cap a Barcelona de primera hora del matí i la tornada a les Terres de l'Ebre a la tarda. Els dissabtes hi haurà un tren d'anada a Barcelona i dos de tornada. I, els diumenges, dues anades i quatre tornades, que cobreixen les franges de més mobilitat dels caps de setmana. A partir del 10 de gener, s'incorporaran més trens els dissabtes i diumenges per garantir les vuit freqüències tota la setmana. Des del Departament asseguren que la mesura servirà per millorar els serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre.



Per facilitar les comunicacions amb l'estació i l'accés als Euromed, el Departament de TES també posa en servei dos busos llançadora, un des de Tortosa i l'altre des d'Amposta , que estaran coordinats amb els horaris de sortida i arribada dels trens. A aquests busos, gestionats per l'empresa HIFE, serà vàlida la targeta T-10/120, on el preu del viatge surt a 1 euro.



Les parades dels trens Euromed a l'Aldea complementen els serveis de Regionals de l'R16 de manera que l'oferta entre les Terres de l'Ebre i Barcelona serà de 14 trens, als quals cal afegir els serveis d'autobús. Territori i Sostenibilitat assumeix el cost d'aquesta millora amb una aportació d'1,8 milions d'euros anuals i es mantindrà fins que el Ministeri de Foment (MIFO) finalitzi les obres de desdoblament del tram de via única entre Vandellòs i Vila-seca.



70% de puntualitat a l'R16



Pel que fa a la millora en la fiabilitat de la línia R16, que cobreix el trajecte de Tortosa-Barcelona, des de la modificació provisional dels horaris implantada el mes d'agost, la puntualitat a la línia ha passat del 22,6% al 70%. Aquest canvi d'horaris estava supeditat a la finalització de tres obres. Una d'elles ésl nou enclavament de Mont-roig del Camp i l'eliminació de la limitació temporal de velocitat a l'accés a l'Estació de França. La tercera obra, pendent de finalitzar, és la posada en servei del tram de via doble entre Vandellòs i Vila-seca.



La incorporació de les noves parades dels trens Euromed a l'Aldea, històricament reivindicada pel territori, comporta la necessitat d'ajustar els horaris de l'R16. En aquest sentit, es realitzaran els retocs corresponents que, en alguns casos, permeten recuperar temps de viatge en alguns trajectes, com per exemple el tren amb sortida de Tortosa a les 10.45 hores, que guanya 7 minuts, i el darrer tren dels dies laborables direcció a Barcelona, que surt de Tortosa a les 20.57 hores, que recupera 9 minuts de temps de viatge.



Rebaixa en les tarifes del bus



Com a complement a la millora de l'oferta ferroviària, el Departament de Territori i Sostenibilitat millora també la tarifa del transport públic per carretera. El preu dels abonaments de 10 viatges dels autobusos que cobreixen el trajecte entre Tortosa i Barcelona i entre Tortosa i Tarragona s'equipararan als preus del tren. El viatge fins a Barcelona, que amb la T-10 surt ara a 9,50 euros, costarà 8,50, i el preu del trajecte amb bus fins a Tarragona, passarà de 6 a 5 euros.



En el cas de l'autobús, els darrers anys s'ha incrementat l'oferta en els trajectes amb Barcelona i Tarragona; s'ha creat l'abonament T-10, que ha disminuït fins a un 50% el preu del viatge, així com la targeta T-10/120 per als desplaçaments interns a les quatre comarques de l'Ebre; s'ha implantat durant tot l'any el nou servei d'autobús a l'aeroport del Prat i el nou servei exprés.cat en el corredor Tortosa-Alcanar, així com d'altres mesures de millora de les comunicacions comarcals.



Pel que fa al servei ferroviari, s'han impulsat diverses actuacions de millora, com la programació dels serveis semidirectes a Tortosa, la substitució i modernització del matèrial mòbil ferroviari i la recent incorporació d'un últim tren al vespre de Tortosa fins a l'Estació de França.

Aquests seran els horais a partir del pròxim 12 de novembre