El Govern de la Generalitat denuncia la “inactivitat” de l’administrador ferroviari del Ministeri de Foment en el compliment de les seves obligacions per posar la infraestructura en condicions i prestar un bon servei.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat aquest divendres el recurs contenciós administratiu contra l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) per denunciar la “inactivitat” d’aquest organisme públic depenent del Ministeri de Foment “en el compliment de les seves obligacions com a administrador de la infraestructura sobre la qual es presten els serveis de Rodalies i Regionals”.

Amb aquest contenciós administratiu, el Govern obre la via judicial per reclamar que l’Adif compleixi els seus compromisos d’inversió i, en concret, els 306 milions del Pla d’inversions pactat l’any 2013, que identificava les mancances de la xarxa i planificava les actuacions per corregir-les i les quantificava en termes econòmics i temporals (2014-2016). Del total d’actuacions acordades, només estan en servei un 4,2%.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha sigut contundent en afirmar que el Govern enceta la via del contenciós “perquè la via política i ordinària de relació normal entre dues administracions ha quedat trencada”. Rull, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació, ha qualificat de “flagrants” els incompliments de l’Adif i ha recalcat: “Utilitzarem tots els mecanismes al nostre abast amb un únic objectiu: garantir que els ciutadans de Catalunya tinguin un servei de Rodalies digne i fiable”. “No volem que es compleixin els horaris per satisfer la Generalitat sinó per interès dels usuaris”, ha dit. “Estem molt convençuts que s’ha de fer”, ha reblat.

El contenciós administratiu arriba després que el Departament presentés el mes de juny un requeriment previ al mateix Adif pel mal estat de la infraestructura i l’instés a executar les inversions pendents. L’administrador ferroviari el va desestimar al setembre al·legant que no es donaven els requisits legals per entendre que hi havia hagut inactivitat material.

En aquest requeriment previ es xifraven les incidències produïdes a Rodalies entre el 2012 i el 2016 vinculades al mal estat de la infraestructura. En aquest període de quatre s’han produït 1.597 incidències, amb 45.392 trens implicats i més de 5,6 milions de persones afectades.

Pel que fa a la puntualitat, la de Rodalies se situa aquest 2016 en un 88,01%, quan l’objectiu contractual era del 97%. A Regionals, el percentatge de trens que arriben a l’hora és del 51,8%, quan hauria de ser d’un 90%.

Suport del món local

El Govern té el suport de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Ajuntament de Barcelona, que van signar un manifest que s’ha fet arribar a tots els consistoris. Entre altres peticions, en el document s’insta l’Estat a executar les inversions pendents tant al Pla de Rodalies, com a l’acord d’actuacions prioritàries i als altres fòrums de coordinació i seguiment entre la Generalitat i l’Estat.

El document també reclama, a més, que l’Estat cedeixi tota la infraestructura (vies i estacions) a la Generalitat per completar el traspàs de Rodalies, mitjançant la segregació de la xarxa ferroviària d’interès general de manera que des del Govern es pugui assumir la totalitat de les competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.

Aquest suport s’ha explicitat aquest dimecres al Palau de la Generalitat, en un acte conjunt encapçalat pel president Carles Puigdemont per reclamar el traspàs total del servei, al qual han participat els representants de les dues associacions municipalistes; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i més de 300 persones entre alcaldes d’arreu del país i representants del món econòmic, polític, institucional i civil.